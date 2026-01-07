Французские гурманы согласились за немалые деньги и дальше проверять качество еды в латвийских ресторанах

Новый договор с MICHELIN Guide обеспечит преемственность сотрудничества и позволит продолжить работу по повышению международной узнаваемости гастрономического предложения Латвии, а также будет мотивировать рестораны обеспечивать неизменно высокие стандарты качества и конкурентоспособность в Балтийском и Североевропейском регионе. Кроме того, в соответствии с заключенным договором MICHELIN Guide в течение трех лет будет обеспечивать публичность Латвии и другие маркетинговые активности в своих коммуникационных каналах.