Французские гурманы согласились за немалые деньги и дальше проверять качество еды в латвийских ресторанах
Латвийское агентство инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LIAA) в конце 2025 года заключило новый договор о сотрудничестве с международным гастрономическим путеводителем MICHELIN Guide относительно участия Латвии в знаменитом путеводителе на следующий трехлетний период с 2026 по 2028 год.
Новый договор с MICHELIN Guide обеспечит преемственность сотрудничества и позволит продолжить работу по повышению международной узнаваемости гастрономического предложения Латвии, а также будет мотивировать рестораны обеспечивать неизменно высокие стандарты качества и конкурентоспособность в Балтийском и Североевропейском регионе. Кроме того, в соответствии с заключенным договором MICHELIN Guide в течение трех лет будет обеспечивать публичность Латвии и другие маркетинговые активности в своих коммуникационных каналах.
Участие Латвии в MICHELIN Guide будет стоить 380 тысяч евро в год, а претендент выбран по результатам переговорной процедуры.
В латвийскую подборку MICHELIN Guide в настоящее время включены 34 ресторана, в том числе 27 в Риге и 7 за пределами столицы.
В Латвии есть два ресторана, удостоенные звезды MICHELIN: JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen.
Номинация Bib Gourmand присвоена пяти ресторанам Латвии: Milda (Рига), Shōyu (Рига), Snatch (Рига), SMØR Bistro (Рига), H.E. Vanadziņš (Цесис).
Зеленая звезда MICHELIN за устойчивое развитие присвоена одному ресторану: Pavāru māja (Лигатне).
В общий список ресторанов MICHELIN Guide Latvia 2026 также включены: 3 Chefs, 36.Line, Akustika, B7, BABO, Barents, Barents Cocktail & Seafood Bar, Chef’s Corner, COD, Entresol, Ferma, Kest, Le Dome, LOWINE, Māsa, MO, Neiburgs, Riviera, Seasons, Stage 22, Tails, TAURO, The Catch, Whitehouse, ZOLTNERS, JOHN.
