Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день исторически предназначен для отдыха - так используйте его по назначению.
Телец
Расслабьтесь, и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже, так зачем же повышать энтропию Вселенной, пытаясь что-то изменить?
Близнецы
Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.
Рак
Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.
Лев
Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.
Дева
Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Весы
Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей - вам скажут что-то важное. Хотя есть и иные способы получения информации, и пренебрегать ими также не следует.
Скорпион
Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.
Стрелец
Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.
Козерог
Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты то вы сами.
Водолей
Сегодня вас будет целый день мучить вдохновение. Если вам удастся выжить, вы, возможно, создадите шедевр.
Рыбы
Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать - нынешний день для этого идеален.