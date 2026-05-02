Что слушают жители латвийского приграничья после закрытия радио на русском? Чтобы узнать это, заплатят 25 000 евро
Латвийское общественное СМИ (LSM) наймет исследовательскую компанию TNS Latvia, чтобы за 25 000 евро изучить привычки и потребности жителей восточного приграничья Латвии в потреблении медиа, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.
TNS Latvia была единственным претендентом, подавшим заявку в этом закупочном процессе.
Цель закупки — получить репрезентативные данные о привычках использования радио и других медиа среди жителей восточного приграничья, а также об их потребностях в медиаконтенте. В рамках исследования предстоит собрать данные об объеме и частоте использования медиа, о том, что удовлетворяет и не удовлетворяет аудиторию в доступных медиа, а также выяснить, изменились ли и каким образом привычки прослушивания радио после прекращения трансляции Латвийского радио 4.
Кроме того, TNS Latvia должна определить, какого контента жителям восточного приграничья не хватает в существующих медиа, а также оценить потенциал нового медиаконтента и предложений.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что журналисты обвинили LSM в попытке ослабить региональные СМИ Латвии.