Что слушают жители латвийского приграничья после закрытия радио на русском? Чтобы узнать это, заплатят 25 000 евро

Цель закупки — получить репрезентативные данные о привычках использования радио и других медиа среди жителей восточного приграничья, а также об их потребностях в медиаконтенте. В рамках исследования предстоит собрать данные об объеме и частоте использования медиа, о том, что удовлетворяет и не удовлетворяет аудиторию в доступных медиа, а также выяснить, изменились ли и каким образом привычки прослушивания радио после прекращения трансляции Латвийского радио 4.