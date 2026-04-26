Журналисты обвинили LSM в попытке ослабить региональные СМИ Латвии
Латвийская ассоциация журналистов призвала Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) пересмотреть план создания региональных студий латвийского общественного медиа (LSM), который негативно влияет на медийную экосистему в регионах страны.
Как сообщает ассоциация, LSM планирует развивать структурные подразделения в Валмиере и Лиепае, где уже работают профессиональные и опытные региональные СМИ, до сих пор успешно сотрудничавшие с общественным медиа. Создание новых структур требует значительных ресурсов, которые можно было бы использовать более рационально, избегая дублирования деятельности с местными СМИ.
LSM не участвует в рекламном рынке и финансируется из государственного бюджета, поэтому его присутствие в одном информационном пространстве с региональными СМИ создает неравные условия. Общественное медиа не участвует в классической конкуренции, однако привлекает аудиторию и местных профессионалов, не принимая на себя таких же экономических рисков, как местные СМИ. Это ослабляет региональные медиа, поскольку они не могут конкурировать со структурой, имеющей гарантированное финансирование.
"Создание региональных подразделений происходит в местах, где уже существует функционирующая журналистская среда, а не в территориях, где присутствие LSM было бы необходимо для обеспечения независимой информации, например, в Вентспилсе. Такой подход не является последовательным и не соответствует роли общественных СМИ", - указывает ассоциация.
"Кроме того, это не согласуется с Концепцией национальной безопасности, которая поручает государственному управлению в сфере стратегической коммуникации работать с целевыми аудиториями прежде всего в проблемных регионах — в приграничных районах Латгале и Видземе, а не в остальной части Латвии, где медийная среда уже достаточно развита".
Латвийская ассоциация журналистов призывает оценить стратегию регионального развития LSM и воздержаться от создания новых структур в регионах, где уже работают устойчивые местные СМИ, вместо этого усиливая сотрудничество с местными редакциями. Также предлагается усилить присутствие общественного медиа в территориях, где независимая журналистика недостаточно развита.
"Общественные СМИ в Латвии должнч укреплять медийную экосистему, служить эталоном и примером, компенсировать недостатки рынка и заполнять информационный вакуум. Ему не следует расходовать предоставленные обществом ресурсы, фактически конкурируя с региональными и коммерческими СМИ", - заключает ассоциация.