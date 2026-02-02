LSM потратит почти 25 000 евро на роскошный электромобиль
Латвийское общественное СМИ (LSM) приобретет новый электромобиль за 24 499 евро, свидетельствует информация, опубликованная Бюро по надзору за закупками.
Договор о поставке автомобиля был заключен с SIA Auto Blitz еще в декабре прошлого года.
В закупочной документации агентству LETA не удалось найти конкретное название модели, которую планирует приобрести LSM, однако компания Auto Blitz известна как дилер автомобилей марки Opel. Согласно технической спецификации, LSM намеревается приобрести пятидверный пятиместный электромобиль типа SUV (внедорожник/кроссовер).
Данные Firmas.lv показывают, что Auto Blitz было зарегистрировано в 2011 году, а основной капитал предприятия составляет 225 000 евро. Крупнейшим акционером компании является AS Mūsa motors grupa, которой принадлежит 71,38% долей капитала Auto Blitz.
В 2024 году оборот Auto Blitz составил 7,348 миллиона евро, что на 20,2% больше, чем годом ранее, однако убытки предприятия выросли в 7,4 раза и достигли 134 308 евро.