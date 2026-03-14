В центре Риги на одной из улиц почти на четыре месяца закроют движение

В связи с обустройством велополосы и благоустройством уличных перекрестков с 23 марта по 17 июля в Риге будет закрыто движение транспорта на улице Дзирнаву на участке от улицы Бривибас до улицы Сколас. Также в этот период будут введены ограничения движения транспорта на перекрестке улиц Дзирнаву и Базницас.