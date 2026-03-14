Весенняя оттепель снова бьет по кошелькам водителей: ямы на дорогах в Латвии обходятся в миллионы евро
Латвийским водителям поврежденные шины и автомобили после наезда на ямы обходятся примерно в два миллиона евро в год, указывают страховщики. С приходом оттепели на улицы столицы вновь вышли дорожные рабочие, которые спешат заделывать выбоины.
Айнар в Риге ремонтирует ямы, образовавшиеся на дорогах. В интервью Латвийскому телевидению он рассказал, что работы сейчас много.
«Какое-то время было затишье, потому что держались минусовые температуры. Тогда ямы не образовывались. Сейчас, как только температура стала плюсовой, ямы появились снова. Снег тает, вода попадает в трещины. Ям много», — сказал Айнар.
В самоуправлении пояснили, что этой зимой объем отремонтированных ям оказался меньше, чем год назад. На данный момент залатано около двух с половиной тысяч квадратных метров поврежденного покрытия, на что выделено 126 000 евро, сообщает LSM.lv.
По словам Айнара, сейчас процесс ремонта ям сравнительно простой. Уже на этой неделе, с повышением температуры, ямы можно будет ремонтировать методом, который обеспечивает более долговечное покрытие. И Рижское самоуправление, и Latvijas Valsts ceļi призывают водителей сообщать о ямах, звоня по бесплатным информационным телефонам.
«Нужно звонить. Мы призываем звонить. Кому-то кажется: зачем я буду звонить, все равно заделают. Но звонить нужно. Так мы можем быстрее устранить проблему. Мы тесно сотрудничаем с мобильным приложением Waze, где тоже видим и фиксируем такие места», — пояснил начальник управления содержания департамента внешней мобильности Риги Виктор Адмидиньш.
Если при попадании в яму повреждены шина или сам автомобиль, это необходимо зафиксировать, сделав фотографии.
«OCTA в этом случае не поможет. Речь идет о добровольном страховании KASKO, которое в такой ситуации и работает», — отметил руководитель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.
Если полиса KASKO нет, но водитель хочет потребовать компенсацию от организации, отвечающей за содержание дороги, о происшествии необходимо сообщить в полицию. Однако страховщики признают, что добиться возмещения убытков в таких случаях непросто.
«В каждом самоуправлении действуют свои критерии, по которым определяется, когда яму нужно заделывать. Это размер, глубина, сколько времени она находится на дороге. Все это доказать, а потом взыскать компенсацию с самоуправления, сложно», — пояснил Абашинс.
Средняя компенсация, которую страховщики выплачивают за повреждения, полученные из-за ям, составляет примерно от 500 до 700 евро. Но в отдельных случаях стоимость ремонта достигает нескольких тысяч евро. В целом же повреждения транспортных средств из-за ям ежегодно обходятся страховым компаниям в Латвии примерно в два миллиона евро.