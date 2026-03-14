10 моментов "Оскара", которые мир до сих пор не может забыть: от пощечины в прямом эфире до ошибочно объявленного победителя

Премии Киноакадемии, или «Оскары», являются самой престижной наградой в мире кино. Впервые они были вручены 16 мая 1929 года в Голливуде на небольшой церемонии, в которой участвовали всего около 270 гостей. Тогда победители были известны заранее, а мероприятие больше напоминало скромный банкет, а не шоу мирового масштаба. Однако с годами церемония «Оскар» выросла в одно из самых значимых и самых ожидаемых событий в индустрии развлечений, которое ежегодно смотрят миллионы зрителей более чем в 200 странах.