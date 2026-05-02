"Это не прихоть врача": кардиолог объяснил, почему при хронических болезнях важно принимать лекарства регулярно
При хронических заболеваниях пациентам часто приходится долго принимать лекарства, чтобы снизить риск серьезных осложнений — например, инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности. Однако часть людей не доверяет врачам, боится побочных эффектов, не может оплатить все препараты или прекращает лечение, потому что не чувствует быстрого улучшения.
Об этом в передаче Латвийского радио «Kā labāk dzīvot» говорили кардиолог Карлис Трушинскис, руководитель общества ParSirdi.lv Инесе Мауриня, клинический фармацевт Инга Уртане и семейный врач Айнис Дзалбс.
По словам Маурини, международные данные показывают: примерно половина пациентов с хроническими заболеваниями не принимает лекарства так, как назначил врач. Причины разные — от финансовых трудностей до страха перед побочными эффектами, особенно если человеку нужно принимать сразу несколько препаратов.
Кардиолог Карлис Трушинскис подчеркнул, что регулярный прием лекарств — это не «прихоть врача» и не формальность.
«Регулярно принимая лекарства, мы контролируем, например, наши сердечно-сосудистые факторы риска и таким образом предотвращаем развитие инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и различных других проблем», — отметил он.
По словам врача, в кардиологии доказано: пациенты, которые принимают назначенные препараты, живут дольше и лучше. При этом ответственность лежит не только на пациенте. Важно, чтобы врач подробно объяснял, зачем нужны лекарства, а пациент мог задавать вопросы и открыто говорить о сомнениях.
Трушинскис отметил, что не считает правильным «заставлять» пациента доверять врачу. Важно обсуждать аргументы, давать человеку время подумать и создать такую среду, в которую пациент сможет вернуться и честно рассказать, что его тревожит.
Отдельная проблема — частая смена компенсируемых лекарств. По словам Трушинскиса, Министерство здравоохранения проделало большую работу по снижению цен на препараты, но систему нужно доработать так, чтобы пациент, привыкший к конкретной упаковке и препарату, мог продолжать его принимать.
Клинический фармацевт Инга Уртане согласилась, что для хронических пациентов постоянная смена лекарств — серьезная трудность. Люди привыкают к внешнему виду упаковки, режиму приема и названию препарата. Если человек принимает несколько лекарств, путаница становится еще больше.
«При этой сменяемости люди уже не помнят, что это был за препарат, потому что не могут произнести химическое название лекарства», — рассказала Уртане.
Иногда пациенты помнят только производителя, но этого не всегда достаточно, чтобы понять, что именно они принимают.
Семейный врач Айнис Дзалбс напомнил, что долгосрочное ведение хронических пациентов — одна из важных задач семейной медицины. Это не только анализы и обследования, но и регулярные консультации, мотивация и объяснения.
По его словам, большую роль играют не только врачи, но и медсестры, а также помощники врачей. Практика показывает: если медсестры активно участвуют в обучении пациента, долгосрочный результат становится заметно лучше.
Дзалбс отметил, что иногда пациент думает: если сегодня он не выпил таблетку и самочувствие не изменилось, значит, препарат не так уж нужен. Но многие лекарства при хронических заболеваниях нужны не для мгновенного эффекта, а для снижения риска обострений и осложнений.
Общая цель врача и пациента — придерживаться согласованного плана лечения. А задача врачей, медсестер и фармацевтов — объяснять, наблюдать, мотивировать, поддерживать и отвечать на вопросы, чтобы человек не оставался один на один со своими сомнениями.