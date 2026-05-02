Вступает в силу новое правило ЕС, которое упростит жизнь европейских потребителей
В странах Европейского союза официально вступило в силу новое правило: портативные компьютеры, продаваемые в Европе, должны поддерживать зарядку через USB-C.
Это заключительный этап реализации директивы ЕС о «едином стандарте зарядных устройств», которая ранее уже затронула телефоны, планшеты и другую электронику. Теперь стандарт распространяется и на ноутбуки. Об этом сообщает GSMArena.
Если производители не выполняют это требование, официальная продажа их ноутбуков на территории ЕС становится незаконной. Однако закон не запрещает устанавливать дополнительные разьемы помимо обязательного. Главное — чтобы устройство можно было заряжать через USB-C.
У этого правила есть исключения: игровые и другие ноутбуки, потребляющие более 100 Вт, могут продолжать использовать традиционные круглые разьемы питания, такие как DC jack.
Основная цель этой инициативы — сократить количество электронных отходов и упростить жизнь пользователям. По оценкам ЕС, единый стандарт позволит ежегодно сокращать объем электронных отходов примерно на 11 тысяч тонн и экономить потребителям сотни миллионов евро.
Кроме того, производители обязаны предлагать устройства как с зарядным устройством, так и без него — это также направлено на снижение ненужных покупок и отходов.
В будущем Европейский союз планирует запретить ноутбуки с несъемными батареями, чтобы пользователи могли без труда их заменять. Кстати, с февраля 2027 года это требование будет распространяться и на смартфоны.