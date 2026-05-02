У сакуры - настоящий ажиотаж!
В Латвии
Сегодня 00:20
ВИДЕО: в Риге - пик цветения сакуры! Парк Узварас заполнился толпами людей с камерами и в розовом
В этом году майские выходные в Латвии выдались по-настоящему теплыми — температура поднимается до почти летних значений, а небо большую часть времени до сих пор оставалось ясным. Это совпало с одним из самых коротких и зрелищных природных периодов — пиком цветения сакуры. В результате парк в Пардаугаве буквально заполнился людьми.
Сакура традиционно превращается в сезонную «точку притяжения», и этот год не стал исключением. На улицах можно было увидеть людей с профессиональными камерами, штативами, а также тех, кто снимал на телефоны. Отдельно выделялись небольшие фотосессии: девушки и пары позировали под цветущими ветками, иногда с реквизитом.
Обращало на себя внимание и то, как люди подбирали одежду под локацию. Часто встречались образы в розовых, белых и пастельных оттенках — очевидно, чтобы гармонировать с цветущими деревьями.
Цветение сакуры длится недолго, обычно не больше одной-двух недель, и, судя по активности в эти выходные, многие решили не упускать момент.
