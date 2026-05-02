ВИДЕО: в Риге - пик цветения сакуры! Парк Узварас заполнился толпами людей с камерами и в розовом
В этом году майские выходные в Латвии выдались по-настоящему теплыми — температура поднимается до почти летних значений, а небо большую часть времени до сих пор оставалось ясным. Это совпало с одним из самых коротких и зрелищных природных периодов — пиком цветения сакуры. В результате парк в Пардаугаве буквально заполнился людьми.

Сакура традиционно превращается в сезонную «точку притяжения», и этот год не стал исключением. На улицах можно было увидеть людей с профессиональными камерами, штативами, а также тех, кто снимал на телефоны. Отдельно выделялись небольшие фотосессии: девушки и пары позировали под цветущими ветками, иногда с реквизитом.

Обращало на себя внимание и то, как люди подбирали одежду под локацию. Часто встречались образы в розовых, белых и пастельных оттенках — очевидно, чтобы гармонировать с цветущими деревьями. 

Цветение сакуры длится недолго, обычно не больше одной-двух недель, и, судя по активности в эти выходные, многие решили не упускать момент. 

@otkrito.lv Первые дни в мае в Латвии оказались очень теплыми, поэтому рижане толпами отправились любоваться сакурой и, конечно же, устраивать фотосессии 💞

