Страховка есть, но понимания нет: какие мифы об OCTA до сих пор живут в Латвии
Хотя 1 апреля, или День смеха, уже позади, мифы и стереотипы, связанные со страховой отраслью, в Латвии живут своей жизнью круглый год. И не как безобидные шутки, а скорее как старые анекдоты, которые все слышали, но в какой-то момент начинают воспринимать как правду. Разница лишь в том, что смех обычно заканчивается в момент, когда происходит авария и выясняется, что реальность работает по другим правилам, рассказывает Янис Абашин,председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
Суеверие в бардачке
Например, часть водителей считает: если положить в машину бланк согласованного извещения, то обязательно попадешь в аварию. По данным ежегодного опроса LTAB, то есть Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, примерно каждый десятый водитель в Латвии настолько верит в эту логику, что предпочитает ездить без документа, который в момент ДТП был бы особенно полезен.
Это немного напоминает человека, который не берет с собой зонт, потому что тогда точно пойдет дождь. В жизни обычно все наоборот: дождь идет независимо от того, готов ты к нему или нет. То же самое происходит и с дорожно-транспортными происшествиями.
Не менее живуч и еще один миф из прошлого: будто бы в согласованном извещении оба водителя на месте должны договориться, кто виноват. Это такая дорожная версия принципа «сами разберемся», когда два человека на обочине внезапно становятся следователями, экспертами и судьями одновременно.
В итоге договориться часто не получается вообще, потому что у каждого своя правда. На самом деле все гораздо проще: определение вины — это работа страховщика. Водителям нужно договориться только о том, что произошло, а не о том, кто виноват.
OCTA — не формальность, а инструмент
Удивительно и то, сколько людей до сих пор считают, что OCTA — это только про «железо». Почти треть водителей не знает, что OCTA покрывает также ущерб здоровью, жизни и имуществу человека.
Иными словами, часть из нас ездит с убеждением, что страховка — это что-то вроде косметической процедуры для автомобиля, а не подушка безопасности для людей. Это похоже на дом с красивым фасадом, но без прочного фундамента — до того момента, пока не появятся первые трещины.
В этом и заключается главная проблема: мы нередко воспринимаем OCTA как формальность, а не как инструмент. Как то, что «нужно купить, чтобы можно было ездить», а не как механизм, который реально защищает от вполне конкретных последствий.
До тех пор, пока эти последствия не наступили, OCTA остается чем-то вроде подушки безопасности, о которой не думают. Но в момент, когда она нужна, становится очень важно, как она вообще работает и что именно покрывает.
Какие последствия оставило историческое наследие OCTA?
Почему так происходит? Частично это историческое наследие. В советское время OCTA просто не было, а еще долгое время после этого никто толком не объяснял, что это такое. В школах об этом не говорили, дома не обсуждали, и в результате каждый сформировал свое понимание — часто на основе опыта соседа, родственника или истории из серии «одна женщина сказала».
Такие истории заразительны: они быстро распространяются и долго живут, даже если уже не соответствуют реальности.
Вторая причина вполне человеческая — мы не хотим думать об авариях. «Со мной такого не случится» — это ощущение безопасности, которое работает до первого перекрестка, где кто-то другой думает точно так же. Аварии — неприятная тема, а при сегодняшнем избытке информации мало кто хочет сознательно добавлять себе еще одну потенциальную проблему. Проще игнорировать, чем разбираться.
Надо признать, сама отрасль тоже внесла свой вклад — к сожалению, в негативном смысле. Условия полисов, тексты решений страховщиков и другие документы нередко написаны языком, который больше напоминает юридический кроссворд, чем простое и понятное объяснение.
Человек читает первые абзацы документа и понимает только одно: это написано не для него. Ради справедливости стоит сказать, что в последние годы отрасль начала меняться — говорить яснее, проще и понятнее. Но доверие не возникает за один день. Это скорее отношения, которые нужно выстраивать долгосрочно, а не только в момент продажи полиса.
Решение проще, чем может показаться
Как действовать дальше? На самом деле ничего революционного изобретать не нужно. Нужно начать говорить проще.
Страховщикам и другим связанным с отраслью организациям нужно выходить из своих теплых кабинетов и идти к людям — объяснять, показывать, отвечать на вопросы. Причем делать это не раз в год, а регулярно. В конце концов, страхование — это не продукт, который купил и забыл, а отношения, в которых доверие появляется постепенно.
Хороший пример — простая беседа. На недавно прошедшей выставке Auto 2026 стенд LTAB посетили более 5000 человек. Это показывает несколько важных вещей: людям интересно, они хотят понимать, они задают вопросы. И когда им отвечают без юридических формулировок, большинство мифов просто исчезает. Не потому, что кто-то их специально «опровергает», а потому, что человек впервые понимает, как все это на самом деле работает.
Главный вывод, возможно, очень простой: сама по себе OCTA не так уж сложна. Сложно то, как мы о ней думаем и как о ней говорим. Но пока мы продолжаем опираться на предположения, эти мифы будут существовать.
Хочется думать, что в конечном счете все определяет один принцип: если что-то кажется слишком сложным, скорее всего, это просто недостаточно хорошо объяснили.
В случае с OCTA это означает только одно: о ней нужно говорить простым языком. Когда вещи становятся понятными, исчезают и мифы, и подозрения. А остается ясность и ощущение безопасности: если что-то случится, система сработает.