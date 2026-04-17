От Вантового до Железнодорожного моста: в Риге одобрена новая велодорожка за 1,28 млн евро
Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы 16 апреля поддержал выделение финансирования на строительство велодорожки на набережной 11 Ноября на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. Это часть веломаршрута от центра города до Дарзини и шаг к улучшению велоинфраструктуры в центре Риги.
В рамках проекта на набережной 11 Ноября будет построена велодорожка длиной около 1,1 километра, отделенная от автомобильного и пешеходного потока, на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Она станет частью общего веломаршрута «Центр – Кенгарагс – Румбула – Дарзини», общая протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составляет около 14 километров.
Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе, от Вантового моста до Каменного моста, движение велосипедистов организуют с помощью решений по организации движения и дорожной разметки. На втором этапе, от Каменного моста до Железнодорожного моста, предусмотрены более масштабные строительные работы с созданием отдельной велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного потока.
Проект предусматривает и существенные улучшения пешеходной инфраструктуры. У Каменного моста появится новый пешеходный переход, который обеспечит более удобный доступ к набережной-пешеходной променада со стороны улицы Калькю. Также планируется обновить покрытие пешеходной променады на участке между Каменным и Железнодорожным мостами, заменив существующую бетонную брусчатку на гранитные плиты. В следующих проектах развития транспортной инфраструктуры также планируется построить регулируемый пешеходный переход на перекрестке улицы Муйтас и набережной 11 Ноября, чтобы улучшить безопасное передвижение между центром города и набережной Даугавы.
После реализации проекта будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной Радзиня.
На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро с НДС. Планируется, что строительные работы будут завершены в течение четырех месяцев с момента заключения договора, что позволит сравнительно быстро улучшить инфраструктуру и дать жителям города ощутимый результат.