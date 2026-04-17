От Вантового до Железнодорожного моста: в Риге одобрена новая велодорожка за 1,28 млн евро

Проект предусматривает и существенные улучшения пешеходной инфраструктуры. У Каменного моста появится новый пешеходный переход, который обеспечит более удобный доступ к набережной-пешеходной променада со стороны улицы Калькю. Также планируется обновить покрытие пешеходной променады на участке между Каменным и Железнодорожным мостами, заменив существующую бетонную брусчатку на гранитные плиты. В следующих проектах развития транспортной инфраструктуры также планируется построить регулируемый пешеходный переход на перекрестке улицы Муйтас и набережной 11 Ноября, чтобы улучшить безопасное передвижение между центром города и набережной Даугавы.