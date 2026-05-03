Уже в августе 2026 года? Военные аналитики описали возможный сценарий вторжения России в страны Балтии

При этом тема возможной угрозы со стороны России для стран Балтии обсуждается не только в неофициальных источниках. В январе 2026 года латвийское Бюро по защите Сатверсме заявляло, что Россия продолжит представлять значительную военную угрозу для европейских стран и НАТО, а восприятие Латвии в России, по оценке службы, становится все более похожим на то, каким было восприятие Украины до полномасштабной войны. При этом в той же оценке подчеркивалось, что прямой военной угрозы Латвии на тот момент не было.