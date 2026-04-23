Россия может начать конфликт с НАТО в течение 12 месяцев после окончания войны в Украине, считают в Нидерландах

В ежегодном отчете Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) об угрозах безопасности говорится, что после окончания войны, начатой Россией против Украины, Москва в течение года может восстановить свой военный потенциал и начать региональный конфликт с НАТО. При этом целью такого конфликта, по оценке службы, будет не военная победа, а политическая дестабилизация западных стран.