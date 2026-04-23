Россия может начать конфликт с НАТО в течение 12 месяцев после окончания войны в Украине, считают в Нидерландах
Нидерландская военная разведка предупредила о новом риске для Европы: по ее оценке, Россия может попытаться начать конфликт с НАТО уже в течение года после окончания войны против Украины.
В ежегодном отчете Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) об угрозах безопасности говорится, что после окончания войны, начатой Россией против Украины, Москва в течение года может восстановить свой военный потенциал и начать региональный конфликт с НАТО. При этом целью такого конфликта, по оценке службы, будет не военная победа, а политическая дестабилизация западных стран.
Как считают в MIVD, Россия не стремится к полномасштабной войне со странами НАТО, а хочет получить дополнительное влияние и стратегические преимущества, а в конечном итоге — добиться пересмотра всей архитектуры безопасности в Европе.
По оценке службы, Россия может пойти на быстрый, но ограниченный захват территории, чтобы проверить единство реакции стран НАТО, воспользоваться политическими разногласиями и подорвать веру в пятую статью альянса, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на любого из его членов.
Как отмечает MIVD, в пользу такого решения России может сыграть и «непредсказуемый нынешний курс политики безопасности США» — на это, в частности, указывают противоречивые заявления президента Дональда Трампа о НАТО.
Трамп уже не раз критиковал НАТО и допускал возможность выхода США из альянса.