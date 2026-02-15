Эксперт: "Факт, что Россия разработала планы вторжения в Балтии, не означает, что она нападет"
Сам факт, что Россия разработала планы возможного вторжения в страны Балтии, еще не означает автоматического решения нападать, заявил директор Бюро по защите Конституции Латвии Эгил Звиедрис.
«Потенциальная агрессивность России после завершения войны в Украине будет зависеть от многих факторов — как закончится война, будет ли она “заморожена” или нет, сохранятся ли санкции», — отметил Эгил Звиедрис в интервью агентству AFP.
Он добавил, что отмена нынешних санкций позволит России быстрее развивать свои военные возможности. Директор SAB также признал, что Россия разработала военные планы возможного нападения на Латвию и другие страны Балтии, однако подчеркнул, что «в данный момент Россия не представляет для Латвии военной угрозы».
«Факт, что Россия разработала планы вторжения в Балтии, как и планы на многое другое, не означает, что Россия нападет», — подчеркнул Звиедрис.
При этом Москва представляет угрозы другого характера — например, киберугрозы, которые существенно выросли после повторного вторжения России в Украину в 2022 году.
SAB также предупредило, что Москва в Латвии и других странах Балтии пытается использовать так называемое недовольство русскоязычных.