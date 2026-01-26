Латвийские спецслужбы объявили, что угроза нападения со стороны России возросла

Имеющаяся в распоряжении БЗС информация свидетельствует о готовности России продолжать войну и в 2026 году. Боевые действия остаются интенсивными, и ни одной из сторон не удается добиться решающего превосходства. Несмотря на ресурсный перевес России, потенциал Украины остается достаточным, чтобы не допустить стратегического прорыва. Тактика все в большей степени ориентирована на изматывание противника, и в ближайшие шесть месяцев стратегические изменения на фронте маловероятны. Не исключено, что Россия будет стремиться к достижению своих целей также через мирные переговоры и международное давление.