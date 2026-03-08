Жителям Латвии объяснили, почему путешествовать во время школьных каникул - не самая лучшая идея
Школьные каникулы давно являются временем семейных поездок. 25% респондентов указывают, что с детьми путешествуют главным образом именно во время каникул, а еще 15% используют для этого выходные и государственные праздники, свидетельствуют данные опроса банка Citadele. Однако 13% опрошенных иногда выбирают для поездок и учебное время.
Спрос на путешествия среди семей особенно возрастает в определенные недели, тогда как выходные и праздничные дни для поездок выбирают и другие жители. В этом случае действует ожидаемая закономерность — высокий спрос на авиабилеты и жилье повышает цены. Таким образом, путешествия в учебный период обходятся дешевле.
47% семей с детьми в настоящее время вообще не путешествуют, что также может быть связано с финансовыми соображениями или другими приоритетами.
«Такая выраженная концентрация спроса на путешествия в определенные периоды приводит и к экономическим последствиям — во время школьных каникул резко растут цены на авиабилеты и жилье, самые популярные направления становятся переполненными, а общие расходы на поездки для семей увеличиваются. Поэтому в такие периоды особенно важными становятся финансовое планирование семьи и своевременная организация поездок, чтобы обеспечить более доступные расходы для семейного бюджета и более широкие возможности выбора», — отмечает руководитель по клиентскому опыту в странах Балтии банка Citadele Гинта Земгале.
Поездка с детьми сама по себе требует тщательного планирования, а в сезон каникул, когда вокруг больше людей и темп становится более интенсивным, возрастает и усталость родителей, а также риск невнимательности. Именно в таких условиях чаще всего происходит перерасход бюджета или теряются важные документы. Поэтому наряду с выбором направления не менее важной является и продуманная подготовка.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские пограничники предупредили людей с детьми относительно поездок во время школьных каникул.