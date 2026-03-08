Жителям Латвии объяснили, почему путешествовать во время школьных каникул - не самая лучшая идея

Поездка с детьми сама по себе требует тщательного планирования, а в сезон каникул, когда вокруг больше людей и темп становится более интенсивным, возрастает и усталость родителей, а также риск невнимательности. Именно в таких условиях чаще всего происходит перерасход бюджета или теряются важные документы. Поэтому наряду с выбором направления не менее важной является и продуманная подготовка.