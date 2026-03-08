"Попробовал - и хватит": 19-летний латвиец выиграл 10 000 евро и заявил, что больше играть не будет

Крупный выигрыш в размере 10 000 евро в числовой лотерее Loto 5 достался 19-летнему молодому человеку. Сам победитель признается: до этого он почти никогда не играл в лотереи, а первый билет купил всего за две недели до удачи. «Я не игрок в лотереи. Но прочитал, что другие выигрывают по 100 000 евро и даже больше, и решил, что тоже хочу попробовать», — рассказал молодой человек.