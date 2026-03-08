"Попробовал - и хватит": 19-летний латвиец выиграл 10 000 евро и заявил, что больше играть не будет
19-летний житель Латвии решил впервые попробовать удачу в лотерее — и всего через две недели выиграл 10 000 евро. Деньги он получил почти сразу и успел потратить на давнюю мечту — собственный автомобиль.
Крупный выигрыш в размере 10 000 евро в числовой лотерее Loto 5 достался 19-летнему молодому человеку. Сам победитель признается: до этого он почти никогда не играл в лотереи, а первый билет купил всего за две недели до удачи. «Я не игрок в лотереи. Но прочитал, что другие выигрывают по 100 000 евро и даже больше, и решил, что тоже хочу попробовать», — рассказал молодой человек.
По его словам, мысль о крупном выигрыше совпала с личным желанием — недавно он говорил отцу, что хотел бы купить собственный автомобиль.
Сначала парень решил попробовать удачу в Eurojackpot, однако там выигрыш оказался совсем небольшим. «Я выиграл меньше 20 евро, поэтому решил купить билет Loto 5», — вспоминает он. Дальнейшие события развивались довольно неожиданно. Купив билет, молодой человек отправился гулять с собакой и, как он говорит, почти сразу забыл о покупке. Вернувшись домой, парень случайно посмотрел в телефон и увидел письмо.
«Когда вернулся, заглянул в телефон — пришло письмо о том, что выигран крупный приз. Я зашел в игровой аккаунт — и действительно там было 10 000 евро!»
Сначала радость быстро сменилась волнением. Чтобы убедиться, что это не ошибка, молодой человек решил позвонить в компанию Latvijas Loto. «Там подтвердили выигрыш и объяснили, что делать дальше», — говорит он.
Вскоре деньги поступили на его счет. Правда, задержались они там ненадолго. «Я успел купить автомобиль, о котором мечтал», — признается победитель. Какую именно машину он выбрал, молодой человек не раскрывает. Также он рассказал, что о выигрыше сообщил только родителям. Друзья, по его словам, так и не узнают, откуда у него внезапно появился новый автомобиль. «Я знаю, что дважды выиграть крупный приз в лотерею невозможно. Поэтому больше играть не буду. Хотел попробовать — попробовал, выиграл, и этого достаточно», — подытожил счастливчик.