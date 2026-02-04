Украинский эксперт объяснил, почему нападение Путина на страны НАТО может быть успешным
Украинский военный эксперт Александр Мусиенко обсудил отдельные юридические особенности некоторых европейских стран, которые могли бы позволить Путину успешно развивать агрессию против одного из государств — членов альянса.
По мнению Александра Мусиенко, Путин не только может решиться на нападение на страны НАТО, но такая операция может оказаться успешной, если в ряде европейских государств не будут изменены определенные законы.
В качестве примера военный эксперт привел Германию, где военнослужащим не разрешено самостоятельно сбивать дроны. В таких случаях они обязаны вызывать полицию. Военно-политический эксперт поделился этой информацией на своем YouTube-канале.
«После появления новостей о расследовании польского радио ZET я нисколько не удивлюсь действиям НАТО. Радио ZET сообщает, что дрон упал на воинскую часть. В прошлую среду дрон неизвестного происхождения врезался в воинскую часть в Пшасныше. Это специализированное подразделение разведки и радиоэлектронной борьбы, которое собирает информацию и контролирует радиопространство на севере Польши, в особенно чувствительном Сувалкском коридоре.
Оказалось, что беспилотник пролетает над воинским подразделением, ответственным за радиоэлектронную борьбу в одном из наиболее уязвимых районов восточного фланга НАТО, и это подразделение существует для того, чтобы остановить его (посадить или уничтожить)», — поделился информацией офицер Территориальных сил обороны Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Мусиенко наглядно продемонстрировал слабые места НАТО, которые дают Путину возможность для успешных военных операций против альянса: «Кстати, в Германии рядом с военной базой летал дрон. Знаете, что сделал дежурный солдат? Он вызвал полицию, потому что в соответствии с законом в отдельных федеральных землях Германии военнослужащим запрещено сбивать дроны, так как это считается применением силы внутри страны, что запрещено. Только сейчас они начинают вносить изменения в законодательство. Как вы думаете, попытается ли Путин напасть на такое НАТО? Я думаю, что да, если не будут приняты срочные меры».