Кроме того, Мусиенко наглядно продемонстрировал слабые места НАТО, которые дают Путину возможность для успешных военных операций против альянса: «Кстати, в Германии рядом с военной базой летал дрон. Знаете, что сделал дежурный солдат? Он вызвал полицию, потому что в соответствии с законом в отдельных федеральных землях Германии военнослужащим запрещено сбивать дроны, так как это считается применением силы внутри страны, что запрещено. Только сейчас они начинают вносить изменения в законодательство. Как вы думаете, попытается ли Путин напасть на такое НАТО? Я думаю, что да, если не будут приняты срочные меры».