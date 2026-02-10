Глава эстонской разведки: угрозы нападения России на НАТО в ближайший год нет

Тем не менее, по оценке Росина, причин для паники нет: по данным Департамента внешней разведки, у России нет намерения в наступающем году совершать военное нападение на Эстонию или другое государство-член НАТО. «Вероятно, мы придем к аналогичной оценке и в следующем году — как Эстония, так и Европа в целом предприняли шаги, которые заставляют Кремль очень точно просчитывать, стоит ли что-либо предпринимать и что именно. Наша задача — сохранять эту ситуацию и в будущем. Военная реформа в России повысит ее военный потенциал, и чтобы противостоять этому, мы в Эстонии и в НАТО должны продолжать инвестировать в оборону. Российские расчеты соотношения сил всегда должны склоняться в нашу пользу. Именно твердая и спокойная готовность по-настоящему сдерживает Россию. Таким образом мы демонстрируем России те качества, которых она боится больше всего: что мы свободны, решительны и стойки и принимаем решения самостоятельно, без принуждения или давления извне», — отметил он.