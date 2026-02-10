Глава эстонской разведки: угрозы нападения России на НАТО в ближайший год нет
Россия в ближайший год не рассматривает нападение на страны НАТО, однако укрепление ее армии в будущем требует от союзников сохранять готовность и наращивать оборонные инвестиции, заявил глава эстонской разведки Каупо Росин.
По словам генерального директора Департамента внешней разведки Каупо Росина, в этом году Россия не планирует совершать военное нападение на Эстонию или любую другую страну НАТО, и, с большой долей вероятности, департамент придет к такому же заключению и в следующем году.
В предисловии к ежегоднику Департамента внешней разведки, опубликованному во вторник, Росин отметил, что как Эстония, так и Европа в целом предприняли шаги, которые заставляют Кремль очень точно просчитывать, стоит ли что-либо предпринимать и что именно.
В то же время Росин предупредил, что военная реформа в России в будущем повысит ее военный потенциал, и для противостояния этому Эстония и НАТО должны продолжать инвестировать в оборону.
«Почти за четыре года Россия растратила большую часть унаследованных от Советского Союза военных запасов, потеряла на фронте убитыми и искалеченными около миллиона человек и причинила украинцам неописуемые страдания. Но Украина держится. Несмотря на неудачи, в российской верхушке не наблюдается признаков перемен: ключевая фигура Кремля Владимир Путин по-прежнему убежден, что Россия, играющая уникальную роль в мире, идет по „особому пути“. Поэтому Россия продолжает курс на полную аннексию Украины», — отметил он.
По словам Росина, главе российского режима с помощью репрессий удалось создать иллюзию, будто ему нет альтернативы — есть либо Путин, либо неизвестная бездна.
«Однако незаменимых людей не бывает. Война в Украине причинила тяжелые страдания и самой России, и хотя россияне создали о себе миф как о народе-страдальце, их болевой порог не бесконечен. Падающая экономика, пустой бензобак, возвращающиеся с фронта убийцы и насильники все больнее сказываются на жизни среднестатистического россиянина. История показывает, что „закручивание гаек“ и раньше придавало русским смелости прыгнуть в неизвестность. Столь же потемкинской деревней является и образ всемогущества России. Что может предъявить Кремль после почти четырех лет войны?» — написал Росин.
По его словам, с одной стороны, Россия сталкивается с перевооружающейся Европой и Украиной, которая независима и отважна как никогда прежде — ведь, как гласит одна русская пословица, о себе следует судить по величине своих врагов. С другой стороны, на родине ее ждет хиреющая экономика, сотни тысяч искалеченных и травмированных граждан и постоянно ужесточающиеся репрессии — таков он, "Русский мир".
«Кремлю также не удалось сломить единство союзников. Постоянные неудачные попытки подтверждают, что верхушка за восточной границей на это просто не способна. И хотя диверсии и операции влияния со стороны России действительно имеют место, не стоит искать черную кошку в темной комнате, где ее нет: за каждым событием не всегда стоит хитрый план или всемогущая рука Кремля, иногда это лишь простое стечение обстоятельств. Что касается союзнических отношений самой России, то на примере недавних событий в Иране и Венесуэле стало ясно, что альянс с Москвой не приносит большой выгоды — как мы видим, она склонна забывать своих союзников в беде», — пишет Росин.
«Несмотря на неумелое ведение дел, восточный сосед остается опасным, и, чтобы "Русский мир" не расширялся, необходимо сохранять бдительность. Хотя санкции оказывают явное влияние на российскую экономику, до сих пор существуют лазейки, которые можно закрыть с помощью различных мер и сотрудничества западных стран. Идет ли речь о контрабанде в Россию товаров двойного назначения, уязвимостях в российской промышленности взрывчатых веществ или о критически важном для НАТО технологическом прорыве, которого требует развитие российских вооруженных сил в области беспилотных систем», — отметил он.
Тем не менее, по оценке Росина, причин для паники нет: по данным Департамента внешней разведки, у России нет намерения в наступающем году совершать военное нападение на Эстонию или другое государство-член НАТО. «Вероятно, мы придем к аналогичной оценке и в следующем году — как Эстония, так и Европа в целом предприняли шаги, которые заставляют Кремль очень точно просчитывать, стоит ли что-либо предпринимать и что именно. Наша задача — сохранять эту ситуацию и в будущем. Военная реформа в России повысит ее военный потенциал, и чтобы противостоять этому, мы в Эстонии и в НАТО должны продолжать инвестировать в оборону. Российские расчеты соотношения сил всегда должны склоняться в нашу пользу. Именно твердая и спокойная готовность по-настоящему сдерживает Россию. Таким образом мы демонстрируем России те качества, которых она боится больше всего: что мы свободны, решительны и стойки и принимаем решения самостоятельно, без принуждения или давления извне», — отметил он.