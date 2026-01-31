Германия готовится к возможному нападению России на страны Балтии. В Литву перебрасывают немецкие войска
Как сообщает Euronews, Германия укрепила "Литовскую бригаду" двумя боевыми батальонами. Основная часть немецких войск в Литве будет развернута у белорусской границы.
"Германия готовится к возможному нападению России через два года", - пишет Euronews. В интервью британской газетеTimes глава нового Командования поддержки бундесвера Геральд Функе объяснил, как может выглядеть "наихудший сценарий" - крупномасштабное нападение России на НАТО в странах Балтии.
Германия будет немедленно вовлечена в нападение такого рода благодаря бригаде, размещенной в Литве, а затем десятки тысяч военнослужащих НАТО будут переброшены на восточный фланг через немецкие гавани и транспортные пути.
Германия будет играть центральную роль в качестве логистического центра НАТО, как указано в Оперативном плане Германии (OPLAN DEU). По данным Wall Street Journal, этот план представляет собой секретный документ объемом около 1200 страниц, который был разработан более двух с половиной лет назад и теперь должен быть реализован "на полной скорости".
Во время посещения оперативного командования на базе Швиловзее министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что также считает возможным нападение России. В то же время он уточнил, что более вероятна меньшая, ограниченная в военном отношении атака, направленная на проверку европейской архитектуры безопасности и альянса.
Для укрепления безопасности Литвы правительство Германии впервые приняло решение в 2023 году разместить на постоянной основе за пределами Германии боевую бригаду бундесвера - 45-ю бронетанковую бригаду, также известную как "Литовская бригада".
После встречи с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, состоявшейся 29 января в Берлине, Мерц подтвердил, что Германия несет свою ответственность и что размещение Литовской бригады - это совместная инвестиция в безопасность Европы.
"Эта бригада - не политический символ, а военный вклад в сдерживание и оборону", - подчеркнул канцлер.
Большая часть сил бригады будет размещена примерно в 30 километрах от белорусской границы в Руднинкае.
Ранее бывший капитан Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Ушацкис заявил, что разговоры о союзной защите не отвечают главному вопросу: кто реально готов погибать за Латвию в случае войны.