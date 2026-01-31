Германия готовится к возможному нападению России на страны Балтии. В Литву перебрасывают немецкие войска

Германия будет играть центральную роль в качестве логистического центра НАТО, как указано в Оперативном плане Германии (OPLAN DEU). По данным Wall Street Journal, этот план представляет собой секретный документ объемом около 1200 страниц, который был разработан более двух с половиной лет назад и теперь должен быть реализован "на полной скорости".