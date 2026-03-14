Сегодня 18:10
Ночью в восточной части страны возможен небольшой мороз
В ночь на воскресенье, 15 марта, в восточной части Латвии возможен небольшой мороз, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночь на воскресенье, 15 марта, пройдет с небольшим количеством облаков и сухой погодой. Ветер слабый и умеренный с юга, юго-востока. Воздух остынет до -1...+4 градусов, холоднее будет на востоке страны.
В Риге ночью облаков будет мало, сохранится сухая погода. Температура воздуха опустится до +3...+5 градусов. В воскресенье небо ожидается небольшая облачность, которая в течение дня увеличится с запада, и во второй половине дня в Курземе ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.