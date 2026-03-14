Перед плановой операцией важно не только собрать анализы: врачи напомнили о ключевой подготовке

Сегодня длительное голодание перед операцией уже не считается правильным подходом. Обычно накануне рекомендуется легкий ужин, а воду можно пить до определенного времени. В день операции интервалы отказа от еды и питья определяются врачом: как правило, от твердой пищи нужно отказаться минимум за шесть часов, а от воды — как минимум за два часа до процедуры.