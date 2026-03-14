Перед плановой операцией важно не только собрать анализы: врачи напомнили о ключевой подготовке
Плановая операция начинается не в день вмешательства, а задолго до него — с анализов, консультаций и тщательной подготовки организма. От того, насколько вовремя выявлены анемия, риски кровотечений и другие факторы, зависит не только ход самой операции, но и скорость восстановления после нее. Почему предоперационная подготовка сегодня считается одной из ключевых мер безопасности, объясняет реаниматолог и анестезиолог, ассоц. проф. Эва Стрике.
Почему так важна консультация с анестезиологом
Один из ключевых этапов перед плановой операцией — своевременная консультация с анестезиологом. Обычно ее проводят за две-четыре недели до вмешательства, чтобы заранее выявить и по возможности скорректировать факторы риска.
Во время такой консультации врачи оценивают общее состояние здоровья пациента, работу сердца и легких, результаты анализов, уровень гемоглобина, показатели железа, а также риск кровотечений и тромбообразования. Особое внимание уделяется дооперационной анемии, поскольку она повышает вероятность осложнений и необходимости переливания донорской крови.
Цель этой оценки — не только понять, как пациент перенесет операцию, но и успеть начать лечение, если это нужно: например, скорректировать дефицит железа, пересмотреть прием некоторых препаратов или стабилизировать хронические заболевания.
О лекарствах врачу нужно рассказать заранее
Очень важно заранее сообщить врачу обо всех принимаемых лекарствах, добавках и растительных препаратах. Некоторые из них могут влиять на свертываемость крови, повышать риск кровотечения или менять реакцию организма на операцию.
Особенно это касается антикоагулянтов, антиагрегантов, противовоспалительных средств, препаратов для контроля сахара, давления, сердечной деятельности, гормональных средств и контрацептивов. На основании этой информации врач может временно скорректировать терапию, чтобы снизить риски во время операции.
Также полезно предоставить результаты недавно проведенных обследований — это помогает избежать лишних повторных анализов и точнее спланировать лечение.
Что такое управление кровью пациента
Все эти меры входят в систему управления кровью пациента — Patient Blood Management, или PBM. Это современный доказательный подход, цель которого — максимально сохранить собственные ресурсы крови пациента, снизить риск ненужных переливаний и более рационально использовать донорскую кровь.
По словам Эвы Стрике, международные данные показывают, что при последовательном внедрении принципов PBM количество переливаний можно сократить примерно на 20–40% — в зависимости от клинической ситуации и системы здравоохранения.
Такой подход важен не только для конкретного пациента. Донорская кровь — ограниченный ресурс, и ее особенно важно сохранять для случаев, когда переливание действительно жизненно необходимо: при тяжелых травмах, осложнениях в родах, онкологических и гематологических заболеваниях, а также у пациентов с тяжелыми хроническими анемиями.
Как врачи уменьшают кровопотерю во время операции
Снижение кровопотери во время операции — это совместная задача хирурга и анестезиолога. Для этого все чаще используются малоинвазивные методы, в том числе лапароскопические и роботизированные операции, которые позволяют работать точнее и с меньшим повреждением тканей.
Дополнительно применяются методы локальной остановки кровотечения, специальные гемостатические материалы и тканевые адгезивы. В отдельных случаях используется и аутотрансфузия — когда во время операции кровь пациента собирают, очищают и при необходимости возвращают обратно в кровоток.
Даже если переливание все же требуется, решение принимается очень взвешенно — с учетом не только лабораторных показателей, но и общего состояния пациента, симптомов и клинической необходимости. Это позволяет избежать лишних вмешательств и снизить риск осложнений.
Подготовка организма тоже имеет значение
Успех операции зависит не только от врачей, но и от общего состояния организма. Поэтому перед вмешательством важно уделить внимание питанию и физической активности.
Сегодня длительное голодание перед операцией уже не считается правильным подходом. Обычно накануне рекомендуется легкий ужин, а воду можно пить до определенного времени. В день операции интервалы отказа от еды и питья определяются врачом: как правило, от твердой пищи нужно отказаться минимум за шесть часов, а от воды — как минимум за два часа до процедуры.
Не менее важна и умеренная физическая подготовка. Даже несколько недель регулярной активности — прогулок, легких аэробных упражнений, дыхательной гимнастики или щадящих силовых нагрузок — могут улучшить устойчивость организма к операции и ускорить восстановление.
Операция — это процесс, а не один день
Как подчеркивает ассоц. проф. Эва Стрике, операция не начинается с первого разреза и не заканчивается выходом из операционной. Это целый процесс, в котором важны и работа врачей, и участие самого пациента.
Чем лучше человек понимает, как проходит подготовка, и чем активнее выполняет рекомендации, тем выше шансы на более безопасную операцию, меньшее число осложнений и более быстрое возвращение к привычной жизни.