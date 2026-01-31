Кто из них готов умереть за Латвию: экс-капитан НВС усомнился в реальной надежде на союзников
Бывший капитан Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Ушацкис заявил, что разговоры о союзной защите не отвечают главному вопросу: кто реально готов погибать за Латвию в случае войны.
В эфире телеканала TV24 в программе «Kārtības rullis» отставной капитан Национальных вооруженных сил Латвии Раивис Ушацкис подверг сомнению реальную готовность союзников защищать нашу страну в случае возможного военного вторжения.
По его словам, латвийскому обществу и политическому руководству необходимо честно ответить на принципиальный вопрос: какие именно военнослужащие из стран Европейского союза действительно готовы приехать в Латвию и погибать на ее территории. Ушацкис подчеркнул, что вера в то, что солдаты ЕС массово приедут и будут умирать за свободу Латвии, может оказаться опасной иллюзией.
Военный отметил, что исторически ключевую роль в обеспечении безопасности Европы играли Соединенные Штаты. Американские военные, по его словам, участвовали практически во всех значимых операциях и фактически формировали архитектуру безопасности. Именно поэтому США остаются стратегическим партнером, без которого Европа не способна полноценно защитить себя.
Ушацкис также напомнил о позиции президента Финляндии, который прямо заявил, что страна готова защищаться сама, одновременно рассчитывая на поддержку Европы и США. Такой подход, по мнению экс-капитана, является более честным и реалистичным.
Основную проблему обороноспособности Латвии Ушацкис видит не в технологиях или вооружении, а в людях. Он указал, что на политическом уровне много говорится о стратегиях, технике и модернизации, однако на практике критически не хватает самих солдат. «Мы говорим о технологиях и системах, но оборону в конечном итоге обеспечивает человек, солдат», — подчеркнул он, призвав уделять больше внимания подготовке и численности личного состава, а не полагаться исключительно на внешнюю помощь.