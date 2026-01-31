Кто из них готов умереть за Латвию: экс-капитан НВС усомнился в реальной надежде на союзников

Основную проблему обороноспособности Латвии Ушацкис видит не в технологиях или вооружении, а в людях. Он указал, что на политическом уровне много говорится о стратегиях, технике и модернизации, однако на практике критически не хватает самих солдат. «Мы говорим о технологиях и системах, но оборону в конечном итоге обеспечивает человек, солдат», — подчеркнул он, призвав уделять больше внимания подготовке и численности личного состава, а не полагаться исключительно на внешнюю помощь.