На мосту в Юрмале больше месяца не могут заменить барьер после ДТП, и теперь он сам стал угрозой
На мосту через Лиелупе в Юрмале уже больше месяца после аварии остается поврежденный ударопоглощающий барьер. Конструкция, которая должна защищать водителей при ДТП, теперь сама вызывает тревогу: ее деформированные элементы частично выступают на проезжую часть и, по словам местных жителей, уже превратились в потенциальную опасность для движения.
На проблему обратил внимание зритель программы «4-я студия» Мартиньш Закис, который возмутился тем, что важный элемент дорожной безопасности до сих пор не восстановлен.
«2 февраля в Юрмале на мосту через Лиелупе произошло дорожно-транспортное происшествие, однако поврежденная ударопоглощающая конструкция до сих пор не восстановлена. Почему столь важный элемент безопасности дорожного движения не отремонтирован уже больше месяца? Более того, ее фрагменты частично находятся на проезжей части, создавая угрозу безопасности движения!»
Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчеркивает: этот барьер не является обычным дорожным ограждением. Он был специально создан для того, чтобы максимально смягчать удар, и в конкретном случае действительно выполнил свою задачу.
«В данной ситуации, если мы говорим о том Mercedes, который в него врезался, я думаю, что благодаря конструкции этого барьера этот человек не стал моим клиентом, то есть не попал в особо тяжелое ДТП с тяжело пострадавшими или даже погибшими».
Но после аварии прошло уже больше месяца, а новый барьер на мосту так и не появился. В Юрмальской думе и в SIA Jūrmalas gaisma пояснили, что сначала было подано заявление страховщику виновного водителя, и сейчас идет его рассмотрение. «Отделившиеся после дорожно-транспортного происшествия элементы были убраны с проезжей части. Страховщику виновного транспортного средства подано заявление о возмещении ущерба, которое в настоящее время рассматривается страховой компанией. Со стороны страховой компании также была запрошена дополнительная информация, и она предоставлена. Как только от страховой компании будет получено положительное решение по заявлению о возмещении ущерба, будет сделан заказ на установку нового ударопоглотителя (защитного барьера)».
Иными словами, пока нет одобрения от страховой компании, поврежденная конструкция остается на месте, хотя именно такие барьеры должны защищать жизнь и здоровье водителей.
По словам Ирбитиса, отсутствие запасной конструкции у дорожных служб еще можно понять, но затягивать решение проблемы так долго уже неправильно. «То, что не у всех дорожных служб есть такие барьеры в резерве, — да, такое бывает, и главное — действительно как можно быстрее, потому что в конечном счете за эти барьеры платят страховщики, то есть тот, кто в него врезался, за него будет заплачено из его OCTA, поэтому речь не идет о том, что у самоуправления возникнут какие-то огромные убытки или что-то подобное. Месяц — это уже тот срок, когда, возможно, следовало бы разобраться с этим вопросом», - говорят в Jūrmalas gaisma.
Дополнительную тревогу вызывает и то, что искореженные металлические элементы частично заходят в полосу движения. В результате барьер, который должен был обеспечивать безопасность, сам стал опасным препятствием на дороге. В самоуправлении при этом отмечают, что быстро заменить такую конструкцию не получится, поскольку речь идет не о стандартном ограждении, которое можно просто заказать и установить за короткое время.
По мнению Ирбитиса, пока новый барьер не установлен, следовало бы хотя бы подумать о временном решении, чтобы обезопасить участок. «Он слишком сильно смят, и, по сути, его нужно было бы убирать и подумать, возможно, о каких-то временных конструкциях — мешках с песком или каких-то других вещах, которые защитили бы от этих выступающих металлических конструкций».