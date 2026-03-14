Тихая катастрофа под раковиной: чем опасна ваша посудомойка
Полезная в быту посудомоечная машина может превратиться в источник скрытой угрозы: незаметная протечка разрушает пол, портит мебель и даже вызывает короткое замыкание.
По словам специалиста компании по ремонту бытовой техники 1meister Эрика Йоллера, даже небольшая неисправность посудомоечной машины может привести к ущербу от воды или создать угрозу для электросистемы, поэтому специалисты рекомендуют уделять больше внимания обслуживанию прибора и возможным признакам протечки.
Посудомоечная машина во многих домах является одним из наиболее часто используемых приборов, который нередко работает каждый день. Именно поэтому мелкие технические проблемы могут долгое время оставаться незамеченными. По словам Йоллера, многие неисправности развиваются со временем и часто связаны с отсутствием технического обслуживания. Если машину регулярно не чистить, в ней скапливаются жир, накипь и остатки моющих средств, которые могут засорить внутренние каналы и нарушить циркуляцию воды.
Проблемы могут вызывать и мелкие предметы, попадающие в машину вместе с посудой. Например, шелуха от попкорна, осколки стекла или зубочистки могут попасть в механизм насоса и остановить работу устройства. Однако более серьезные риски возникают в случае протечек. Хотя многие современные посудомоечные машины способны обнаруживать внутренние протечки и останавливать работу, износ шлангов или неисправность соединений могут вызвать небольшую утечку, которая будет долгое время оставаться незамеченной под кухонным шкафом.
Такая протечка может повредить пол, мебель, а в многоквартирных домах – и жилье соседей снизу. Если влага достигнет электрических соединений, это может вызвать короткое замыкание или утечку тока.
По словам специалистов, помочь выявить проблему на ранней стадии могут датчики обнаружения протечек воды.