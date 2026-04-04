Водителям на заметку: в некоторых случаях автобусы придется пропускать как трамваи
Из новой редакции Правил дорожного движения Риги следует важное изменение — в определенных случаях автобусы приравниваются к трамваям, а это означает, что они будут иметь преимущество при выполнении маневров с трамвайного полотна. Особенно это затронет ситуации, когда общественный транспорт поворачивает налево или направо, и остальные участники движения должны будут его пропускать. Изменения разъясняет передача "Zebra".
До сих пор в Правилах дорожного движения сравнительно редкая ситуация была связана с трамваями — если трамвай, двигаясь по рельсам, выполняет левый поворот, остальные транспортные средства обязаны его пропустить. Теперь аналогичный принцип распространен и на автобусы, но только при конкретных условиях.
А именно: если автобус движется по трамвайному полотну, он приравнивается к трамваю. Это означает, что в случаях, когда такой автобус выполняет поворот — как налево, так и направо, — другие участники дорожного движения обязаны уступить ему дорогу.
Такое решение введено для того, чтобы улучшить движение общественного транспорта в городе. Автобусы, используя трамвайную инфраструктуру, смогут избегать пробок и двигаться быстрее, что, в свою очередь, позволит точнее соблюдать расписание и сделает передвижение удобнее для пассажиров.
На практике, однако, замечено, что водители не всегда знают такие правила. Хотя трамваям преимущество чаще всего уступают, в аналогичных ситуациях с другими транспортными средствами нередко возникает неясность. Поэтому особенно важно будет обращать внимание на то, движется ли общественный транспорт по рельсам и готовится ли выполнять маневр.
Специалисты подчеркивают: в переходный период особенно важны будут взаимопонимание и осторожность. Не все участники дорожного движения сразу будут проинформированы об изменениях, поэтому рекомендуется избегать конфликтов и действовать внимательно.
В целом новый порядок предусматривает, что автобусы в определенных ситуациях смогут пользоваться преимуществами трамвая, что существенно изменит привычную динамику движения на отдельных перекрестках.