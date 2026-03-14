В больницах Латвии начали переносить плановые операции. Что случилось?
В латвийских больницах неожиданно начали переносить плановые операции. Причина — резкий наплыв пациентов с травмами из-за затяжной и скользкой зимы. Медикам пришлось срочно менять приоритеты и спасать тех, кому помощь нужна немедленно.
В конце февраля в одной из латвийских больниц было принято решение временно перенести часть плановых операций. Причиной стал резкий рост числа пациентов, которым требовалась срочная медицинская помощь. Медики столкнулись с большим количеством травм, характерных для зимнего периода. В больницу поступали пациенты с переломами и вывихами ног и рук, тяжелыми ушибами и другими повреждениями, полученными из-за гололеда. Это привело к образованию длинных очередей на прием и увеличению нагрузки на отделения, сообщаетV Kurzeme.
Член правления Лиепайской региональной больницы Андрис Вистиньш сообщил, что количество пациентов значительно выросло, особенно в травматологических отделениях, однако нагрузка увеличилась и в других подразделениях.
Из-за наплыва пациентов, а также примерно сорока ежедневных обращений в приемное отделение и высокой нагрузки на врачей руководство больницы приняло решение перенести некоторые плановые операции. Изначально ожидалось, что перенесенных процедур будет много, однако в итоге их оказалось всего около десяти.
По словам Вистиньша, для пациентов перенос операции, конечно, неприятен, однако в большинстве случаев речь идет о плановых вмешательствах, которые не являются срочными. С медицинской точки зрения перенос на несколько дней или даже недель, как правило, не влияет на состояние пациента.
Лиепайская региональная больница обслуживает пациентов со всей Курземе, поэтому поток пациентов там традиционно большой. Для подобных ситуаций в учреждении разработан план действий на случай непредвиденных обстоятельств. В этот раз больнице удалось справиться с нагрузкой собственными силами, не привлекая дополнительные службы.
В Министерстве здравоохранения Латвии отмечают, что подобная практика допустима, если необходимо обеспечить срочную помощь пациентам в критическом состоянии.
Директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка пояснила, что больница не отказывала пациентам в лечении и действовала правильно, отдавая приоритет тем, кому помощь требовалась срочно. Она подчеркнула, что важно, чтобы пациенты были своевременно проинформированы о переносе операций.
По словам Янки, подобные ситуации возникали не только в Лиепае, но и в других медицинских учреждениях страны, в том числе в Риге. Главная причина — необычно долгая и холодная зима, из-за которой значительно выросло количество травм. Скользкие улицы и лед привели к тому, что многие пациенты получают травмы, требующие хирургического вмешательства. Иногда из десяти поступивших травмированных пациентов операцию приходится проводить сразу восьми.
В Минздраве также уточнили, что если плановая операция переносится, то расходы на необходимые анализы оплачивает государство, а с пациентом согласовывается новая ближайшая дата операции.