"Он перепил до невменяемости": семейная ссора в Царникавской волости переросла в нападение
Вечером рабочего дня вмешательство правоохранителей потребовалось в Царникавской волости. В одной из семей вспыхнул конфликт, который начали решать с помощью ножа. Угрозы причинить вред переросли в реальные действия — у одного из родственников была ранена рука.
Муниципальная полиция прибыла на место, чтобы помочь урегулировать семейный конфликт, в который оказались вовлечены два брата и их бабушка с дедушкой. Однако, войдя во двор, полицейским пришлось действовать немедленно. При их появлении прозвучало: «Он перепил до полной невменяемости», сообщает «Degpunktā».
Начальник муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис сообщил, что мужчина не реагировал на первоначальные замечания.
«Поскольку на первоначальные замечания он не реагировал, был применен перцовый газ, наручники и специальные боевые приемы. Агрессора задержали», — рассказал Фелдманис.
По словам правоохранителей, агрессивные ситуации и угрозы в этой семье происходили и раньше. Поэтому на этот раз брат решил написать заявление, чтобы защитить бабушку и дедушку.
На адрес также вызвали сотрудников Государственной полиции и медиков. После долгого разговора, сопровождавшегося большим количеством нецензурной брани, мужчина продолжал спорить о «бумагах». В итоге «бумаги» другого рода он получил и от медиков, и от правоохранителей.