"Он перепил до невменяемости": семейная ссора в Царникавской волости переросла в нападение

Муниципальная полиция прибыла на место, чтобы помочь урегулировать семейный конфликт, в который оказались вовлечены два брата и их бабушка с дедушкой. Однако, войдя во двор, полицейским пришлось действовать немедленно. При их появлении прозвучало: «Он перепил до полной невменяемости», сообщает «Degpunktā».