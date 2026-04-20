"Это не помогает сотрудничеству": в Эстонии ополчились на Зеленского из-за слов о нападении России
Заявления Владимира Зеленского о возможной атаке России на страны Балтии вызвали резкую реакцию в Эстонии. В Таллине утверждают: разведданные не подтверждают угрозу, а подобные слова лишь осложняют сотрудничество союзников.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной подготовке России к нападению на страны Балтии, подчеркнув отсутствие подтверждений со стороны разведки. По словам главы МИД, Эстония не наблюдает концентрации российских войск у границ НАТО и признаков подготовки к военному нападению. Напротив, он отметил, что Россия находится не в сильной позиции — ни на фронте в Украине, ни в экономике.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телевидению предположил, что Россия может готовить новую волну мобилизации. По его мнению, она может быть направлена либо на усиление войны против Украины, либо на потенциальное вторжение в Балтийский регион. Также он заявил, что ограничения мобильного интернета в России могут быть связаны с подготовкой к подавлению возможных протестов.
Президент Украины выразил сомнения в готовности отдельных стран Балтии к высокоинтенсивному конфликту, отметив их небольшие размеры, но не ставя под сомнение их решимость.
Цахкна в ответ заявил, что подобные высказывания «не соответствуют разведданным» и «не упрощают сотрудничество» между союзниками. При этом он подчеркнул, что НАТО остается полностью способным отреагировать на возможную агрессию, и в случае атаки на любую страну-члена альянс обязательно задействует механизм коллективной обороны.
Критика прозвучала и внутри Эстонии. Председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что подобные заявления Киева звучат не впервые и могут невольно усиливать российскую пропаганду о слабости Европы. Он подчеркнул, что такие чувствительные оценки лучше обсуждать между союзниками напрямую, а не через СМИ, где они часто превращаются в спекуляции.
Лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме также раскритиковал риторику Зеленского, заявив, что она направлена на создание атмосферы страха с целью добиться увеличения военной помощи от партнеров.
При этом в Эстонии подчеркивают: несмотря на разногласия в оценках угроз, страна остается одним из самых последовательных сторонников Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее эстонская внешняя разведка заявляла, что не видит признаков подготовки России к нападению на страны Балтии или НАТО, несмотря на предупреждения отдельных европейских политиков о возможном будущем конфликте между Россией и Западом.