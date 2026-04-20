"Это не помогает сотрудничеству": в Эстонии ополчились на Зеленского из-за слов о нападении России

Ранее Зеленский в интервью украинскому телевидению предположил, что Россия может готовить новую волну мобилизации. По его мнению, она может быть направлена либо на усиление войны против Украины, либо на потенциальное вторжение в Балтийский регион. Также он заявил, что ограничения мобильного интернета в России могут быть связаны с подготовкой к подавлению возможных протестов.