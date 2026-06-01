Рижанам готовят новые расходы: Latvenergo хочет поднять плату за тепло
Энергетическая компания Latvenergo намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу. Об этом в понедельник в интервью телеканалу TV3 заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Это может повлиять на конечный тариф компании Rīgas siltums для жителей. Виестурс Клейнбергс оценил предстоящие изменения как сферу ответственности Министерства экономики.
Клейнбергс также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало владельцем контрольного пакета акций компании Rīgas siltums.
Отвечая на вопрос о влиянии изменений в правительственной коалиции на отношения в Рижской думе, где партия «Прогрессивные» формирует коалицию, хотя была исключена из правительственной коалиции, Клейнбергс отметил, что для него как для мэра главное — чтобы в стране было дееспособное правительство, с которым можно решать актуальные вопросы.
Говоря о ремонте улиц, политик сообщил, что этим летом Рижское самоуправление не будет начинать очень крупных новых проектов, сосредоточившись на завершении уже начатых. Вместо этого в течение лета планируется создать от 20 до 30 новых пешеходных переходов и организовать «безопасные зоны» возле школ.
Комментируя недовольство жителей изменениями в организации движения на улице Варну, Клейнбергс заявил, что видит проблему прежде всего в недостатке информации. При этом саму блокировку улицы он по существу не комментировал и пересматривать принятые решения не обещал.
Мэр также отметил, что у самоуправления недостаточно влияния в Рижский свободный порт, где, по его мнению, необходимо принимать решения для лучшей адаптации порта к приему крупных паромов.