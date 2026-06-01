ООН оказалась на грани банкротства из-за долгов США и Китая
Организация Объединенных Наций столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за многие годы. Из-за многомиллиардных долгов США и Китая у организации могут закончиться средства уже в ближайшие месяцы.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, именно на эти две мировые державы приходится около 42% всего базового бюджета ООН, однако деньги на счета организации не поступают.
Согласно имеющейся у издания информации, долг США в настоящее время уже превышает 4 миллиарда долларов. Кроме того, Вашингтон существенно сократил свое участие в ряде международных программ, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), объясняя это стремлением бороться с неэффективным расходованием средств. В свою очередь Китай, хотя недавно и перечислил 850 миллионов долларов, по-прежнему остается должен организации как минимум еще 455 миллионов долларов.
Если ситуация срочно не изменится, организация может полностью остаться без средств к существованию уже к середине августа, указал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В ответ на катастрофическую нехватку средств ООН уже начала масштабные меры экономии. Сокращаются рабочие места, закрываются отдельные офисы, а также резко уменьшаются расходы на переводческие услуги и миротворческие операции. Организация также ускоряет вывод своего контингента из ряда горячих точек и вынуждена задерживать выплаты тем государствам, которые предоставляют военнослужащих для знаменитых миротворческих миссий «голубых касок».
Ситуацию дополнительно осложняет специфическая финансовая модель ООН. Организация не имеет права привлекать кредитные средства, кроме того, значительная часть бюджета автоматически направляется на содержание многочисленного штата сотрудников.
Тем временем Вашингтон заявляет, что в принципе поддерживает международное сотрудничество и миссию ООН, однако настаивает на радикальных реформах. США требуют существенно сократить огромные расходы организации и наконец повысить реальную эффективность ее работы.