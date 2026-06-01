Глава NEPLP Ивар Аболиньш уходит - будет укреплять латышский язык на другой должности
Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) Ивар Аболиньш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Он называет это шагом вперед и обещает продолжить работу над укреплением латышского языка и информационной безопасности.
Парламентский секретарь в Латвии - это второе политическое должностное лицо в министерстве после министра, в задачи которого входит поддержание связи министра с Сеймом и его комиссиями. Аболиньш пишет в соцсетях, что предложение стать парламентским секретарем Минкульта ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис.
До момента голосования в Сейме об отставке Аболиньша он будет отсутствовать и не будет участвовать в принятии решений и повседневных процессах NEPLP, сообщает Аболиньш.
Аболиньш проработал в NEPLP почти десять лет. "Под моим руководством NEPLP запретил ретрансляцию всех российских телеканалов в Латвии, прекратил деятельность ПБК и "Радио ПИК", а также твердо стоял на страже безопасности информационного пространства Латвии", - отмечает свои достижения Аболиньш.
Он подчеркивает, что за это время в Концепцию национальной безопасности был включен пункт о том, что контент в общественных СМИ должен быть только на латышском или языках Европейского союза, и было выиграно дело в Конституционном суде, который постановил, что общественные СМИ не обязаны создавать контент на русском языке.
"Однако нужно идти вперед, и в новом статусе моей главной целью будет делать все, чтобы укреплять существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков", - заявил Аболиньш.
Аболиньш является руководителем NEPLP с 2019 года, до этого он занимал должность заместителя руководителя NEPLP.