РФ - не медведь, а улитка: генсек НАТО заявил, что альянс выиграет каждую битву с Россией, если она нападет

"Я перестал некоторое время назад слушать каждого, кто выступает с российской стороны, особенно если это звучит от Лаврова. Я имею в виду, что трудно отслеживать, что они все говорят. Но я знаю, что мирный процесс уже начался во главе с Соединенными Штатами при участии россиян и украинцев, чтобы положить конец этой войне. И часть всего этого процесса заключается в том, что есть абсолютное признание от всех участников - Украине для дальнейшего развития нужны надежные гарантии безопасности", - объяснил Рютте.