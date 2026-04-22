В странах Балтии не согласны с Зеленским - признаков подготовки России к нападению нет

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене говорит, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готовится к нападению на страны Балтии. "На сегодняшний день определенно нет сигналов о возможном нападении здесь и сейчас. Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта. Мы граничим с Беларусью, происходят различные провокации, гибридные атаки, и мы сталкиваемся с этим почти каждый день", – сказала Ругинене журналистам в среду.