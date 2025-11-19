Российская "радиостанция Судного дня" впервые упомянула Латвию - аналитики говорят о возможном вторжении

Сувалкский коридор часто называют ахиллесовой пятой НАТО. Несколько лет назад Politico назвал его "самым опасным местом на Земле". НАТО усилило внимание к этому региону и регулярно проводит там учения, однако некоторые аналитики все еще сомневаются, достаточно ли этого. "В странах Балтии сейчас размещено примерно 10 000 солдат НАТО. Нельзя сказать, что это ничто, но совершенно точно этого недостаточно, чтобы отбить полномасштабное вторжение", — считает военный аналитик Григорий Тамар. "Если говорить о "специальной операции", эти базы будут заблокированы. В таком сценарии мне трудно представить, что силы НАТО рискнут героически прорваться, чтобы кого-то там защищать. В лучшем случае они будут защищать самих себя".