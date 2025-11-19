Российская "радиостанция Судного дня" впервые упомянула Латвию - аналитики говорят о возможном вторжении
Несколько независимых израильских военных аналитиков высказывают мнение, что Россия может попытаться захватить территорию стран Балтии уже в следующем году, так как в сложной ситуации Владимир Путин всегда резко повышает ставки, чтобы было чем торговаться. Тем временем так называемая "Радиостанция Судного дня" — российская военная радиостанция УВБ-76, которая обычно передает какие-то бессвязные нагромождения слов, внезапно впервые передала слово "Латвия".
Точно так же, как перед вторжением в Украину в 2022 году, когда представитель МИД России Мария Захарова до последнего дня публично высмеивала прогнозы Запада о вторжении, и сейчас она заявила, что "нет сомнений в том, кто является агрессором", а пресс-секретарь кремлевского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что Россия "может быть вынуждена предпринять меры для обеспечения собственной безопасности".
В интервью, опубликованном в субботу, министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может начать войну с НАТО уже в 2029 году — или даже раньше, как считают некоторые эксперты. Однако несколько независимых израильских военных аналитиков высказались, что уже в 2026 году Россия может попытаться захватить какую-либо территорию в странах Балтии, чтобы усилить свои позиции в переговорах с США. Наибольшему риску подвергается так называемый "Сувалкский коридор" — узкая полоска земли, соединяющая Литву с Польшей и отделяющая союзника Кремля Беларусь от российского Калининградского эксклава. Этот коридор считается самым слабым местом стран Балтии, поскольку это единственный сухопутный путь, соединяющий регион с остальной континентальной Европой.
"Ограниченная операция с быстрыми результатами, чтобы поставить НАТО в, извините, неудобное положение, а затем торговаться с таким преимуществом за условия мира в Украине", — сказал каналу Current Time военный аналитик Сергей Ауслендер. "Например, за счет захваченного кусочка территории НАТО, хоть бы того же Сувалкского коридора. Параллельно можно было бы решить вопрос снабжения Калининграда по суше".
Сувалкский коридор часто называют ахиллесовой пятой НАТО. Несколько лет назад Politico назвал его "самым опасным местом на Земле". НАТО усилило внимание к этому региону и регулярно проводит там учения, однако некоторые аналитики все еще сомневаются, достаточно ли этого. "В странах Балтии сейчас размещено примерно 10 000 солдат НАТО. Нельзя сказать, что это ничто, но совершенно точно этого недостаточно, чтобы отбить полномасштабное вторжение", — считает военный аналитик Григорий Тамар. "Если говорить о "специальной операции", эти базы будут заблокированы. В таком сценарии мне трудно представить, что силы НАТО рискнут героически прорваться, чтобы кого-то там защищать. В лучшем случае они будут защищать самих себя".
Несколько экспертов указали, что перед любым нападением Россия может разыграть карту "защиты русскоязычных". В Литве, Латвии и Эстонии живут более 850 000 этнических русских, преимущественно в приграничных с Россией и Беларусью регионах. "Сначала мы быстро организуем кампанию, утверждая, что в Эстонии притесняют русских. Потом, например, организуем письмо от какой-нибудь русской организации в Эстонии о том, что нас нужно защитить, после чего появится повод для вторжения.
Сейчас поводы для вторжения не находят, сейчас поводы создают", — сказал Ауслендер.
Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширреф считает, что Россия может начать вторжение в страны Балтии уже в 2027 году, и похожие опасения высказывали разведслужбы Дании.
Переехавший в Израиль после российской агрессии против Украины аналитик и блогер Дмитрий Чернышев уверен, что вторжение вполне возможно. "Путин не так уж боится войны — военная экономика работает на полную мощность, — гораздо больше он боится мира, когда рухнет вся построенная им пирамида, когда на родину вернутся сотни тысяч солдат с оружием, и репрессии будет уже нечем оправдать. Совет безопасности [России] уверен, что эстонцы, литовцы и латыши не будут сопротивляться так, как украинцы. Путин всегда действует одинаково — в сложной ситуации он удваивает ставки, чтобы было чем торговаться".
Скептически оценивает возможности коллективной обороны НАТО также живущий в Чехии политолог Иван Преображенский. "Не думаю, что Россия сейчас серьезно воспринимает пятый пункт НАТО. Напротив, она видит все больше возможностей проверить устойчивость НАТО гибридными угрозами — не посылая войска, не нападая и не убивая, но создавая ситуацию сильнейшего давления, которая угрожает суверенитету, формально не нарушая его", — сказал он.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty в этом месяце подчеркнул, что альянс на практике, а не только на словах, доказывает, что безопасность стран Балтии для него крайне важна. "Одним из важнейших наших решений было принято в 2016 году после аннексии Крыма. Впервые в истории НАТО боевые подразделения — силы НАТО из многих стран — были размещены во всех странах Балтии и Польше. Это дает совершенно ясный сигнал, что НАТО в полном составе уже там. Мы также увеличили боеготовность наших сил, их мобильность и способность быстро усилить позиции, а также разработали полный набор новых военных планов. Все это дает России совершенно четкое послание: нападение на одного союзника вызовет ответ всего альянса".
"Радио Судного дня" упомянуло Латвию
Примечательно, что 17 ноября российская военная радиостанция УВБ-76 в 13:40 по латвийскому времени передала зашифрованное сообщение "НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167". Учитывая, что обычно ее сообщения — какие-то странные и порой совсем бессмысленные слова, напоминающие видения человека после употребления галлюциногенных грибов, внезапная конкретность уже вызвала восторг российских "z-патриотов" в соцсетях: мол, с независимой Латвией покончено. Еще более примечательно, что некоторые слова, переданные 17 ноября, уже звучали 20 февраля 2022 года — за несколько дней до вторжения России. Более того, в последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, переданные в январе и феврале 2022 года, причем в том же самом ритме, сообщает lenta.ru.