Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
Телец
Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой, и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
Близнецы
Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает.
Рак
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с чье-то непробиваемой эгоистичностью. Ничего изменить не удастся, некоторым количеством своего времени пожертвовать все-таки придется.
Лев
Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Дева
Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
Весы
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Скорпион
Будьте готовы - вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые ваши слова и действия удивят даже вас самого.
Стрелец
Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.
Козерог
Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.
Водолей
Сегодня вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.
Рыбы
Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.