Не нужен ни э-талон, ни билет: в Риге - два дня бесплатного транспорта

В канун Нового года, 31 декабря, и в Новый год, 1 января, рижане и гости столицы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно — поэтому э-талон и билеты с кодом при посадке в автобусы, троллейбусы и трамваи Rīgas satiksme регистрировать не нужно.