Не нужен ни э-талон, ни билет: в Риге - два дня бесплатного транспорта
В Риге в канун Нового года и в первый день 2026-го проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В ночь с 31 декабря на 1 января Rīgas satiksme добавит рейсы на ряде автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, а городские парковки предприятия тоже будут бесплатными.
Общественный транспорт
В канун Нового года, 31 декабря, и в Новый год, 1 января, рижане и гости столицы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно — поэтому э-талон и билеты с кодом при посадке в автобусы, троллейбусы и трамваи Rīgas satiksme регистрировать не нужно.
В ночь с 31 декабря на 1 января примерно в 00:30 и в 02:15 на ряде маршрутов будут организованы дополнительные рейсы:
- Автобусы: дополнительные рейсы предусмотрены на маршрутах 3, объединенном 12, 23, 26 (по Каменному мосту), 24, 25, 37, 51 и 53.
- Трамваи: дополнительные рейсы предусмотрены на маршрутах 1, 5, 7 и 11.
- Троллейбусы: дополнительные рейсы предусмотрены на маршрутах 4, 9, 15, 17 и 18.
На автобусном маршруте №3 один из дополнительных рейсов в направлении Плявниеков начнется от остановки «Grēcinieku iela» в 00:31, а от остановки на улице Меркеля отправится в 00:35.
Чтобы пассажиры могли пересаживаться между разными маршрутами, транспорт, прибывающий в центр города около 02:00, будет стоять на указанных остановках с 02:05 до 02:15 (10 минут). В 02:15 транспортные средства отправятся к конечным остановкам.
Автостоянки
Платные муниципальные автостоянки Риги, которыми управляет Rīgas satiksme, 31 декабря и 1 января можно будет использовать бесплатно. Исключение — подземная парковка на ул. К. Валдемара, 5A: там за стоянку нужно платить по действующим тарифам.
Клиентские центры
После праздников пятница, 2 января, будет выходным днем, поскольку рабочий день перенесен на субботу, 17 января. Соответственно, 2 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.
Оплату парковок 2 января нужно будет производить по субботнему тарифу, за исключением парковки на ул. К. Валдемара, 5A — там стоянка оплачивается по пятничным тарифам, действующим в этот день.