В Тукумском крае у домашних кур обнаружен особо опасный птичий грипп
В Яунпилсской волости Тукумского края в приусадебном хозяйстве с 50 курами выявлена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Это подтверждают результаты лабораторных исследований.
Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests) проводит на месте мероприятия по борьбе с заболеванием и его ограничению. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, все куры в хозяйстве подлежат уничтожению, полученная от них продукция будет уничтожена, а также проводится очистка и дезинфекция.
Оценив первичные результаты эпидемиологического расследования и возможные пути распространения вируса из зараженного хозяйства, служба считает дальнейшее распространение болезни маловероятным. В связи с этим в данном случае будет применено предусмотренное нормативными актами исключение, и защитные зоны вокруг очага заболевания устанавливаться не будут.
Высокопатогенный птичий грипп — это острая и крайне заразная инфекционная болезнь птиц, характеризующаяся высокой смертностью. Для этой особо опасной инфекции у птиц типичны внезапное и стремительное течение болезни, слабость, отказ от корма, взъерошенное оперение, шаткая походка, удушье и гибель.
Распространителями вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без выраженных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, например при доступе к прудам и другим водоемам. Также заражение возможно через загрязненный корм или предметы — обувь, одежду, инвентарь, на которые попал вирус.
