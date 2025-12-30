В Тукумском крае у домашних кур обнаружен особо опасный птичий грипп

Распространителями вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без выраженных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, например при доступе к прудам и другим водоемам. Также заражение возможно через загрязненный корм или предметы — обувь, одежду, инвентарь, на которые попал вирус.