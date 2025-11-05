PVD предупредила жителей Латвии о распространении в стране опасной болезни
В Латвии выявлены новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 у найденных мертвыми диких птиц. Заболевание обнаружено у двух погибших лебедей в Южнокурземском крае и у одного в Цесисском крае.
Жителей призывают сообщать
Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD) напоминает: чтобы защитить домашних птиц от заражения, необходимо соблюдать меры биобезопасности. Птиц следует содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территориях с водонепроницаемой крышей и огражденными боковыми сторонами, исключая доступ диких птиц, особенно водоплавающих. Допускается выпуск птиц только в такие загоны или пастбищные площадки, которые ограждены таким образом, чтобы дикие птицы не могли туда проникнуть.
Необходимо также следить, чтобы к местам содержания птиц не было доступа посторонних лиц, чтобы лица, контактирующие с птицами, использовали рабочую или сменную одежду и обувь, чтобы для поения не использовалась вода из природных водоемов, а корма и подстилка хранились в местах, недоступных диким птицам.
Запрещено выпускать домашних птиц в естественные водоемы, кроме искусственно созданных, если в них обеспечено ограждение, исключающее доступ диких птиц. Такие водоемы могут использоваться только для домашних водоплавающих видов.
О всех случаях подозрения на заболевание домашних птиц необходимо немедленно сообщать ветеринарному врачу или ПВД.
Жителей призывают сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, позвонив на телефон PVD 67027402 (автоответчик) или информировав ближайшее управление PVD. При сообщении просят точно указать место, где обнаружена птица, или назвать координаты.
Нехорошая болезнь
Высокопатогенный птичий грипп – это острая, очень заразная инфекционная болезнь птиц с высокой смертностью. Природными резервуарами и распространителями вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без выраженных симптомов. Домашние птицы могут заразиться, вступая в контакт с инфицированными дикими птицами, их выделениями или пометом. Заражение возможно также через загрязненную воду, корм или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.
В 2025 году в Латвии лабораторно исследованы 63 найденные мертвые дикие птицы. У шести из них выявлен высокопатогенный птичий грипп H5N1. В конце мая этого года вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была зафиксирована в хозяйстве домашних птиц в Бирзгалесской волости Огрского края.
Высокопатогенный птичий грипп продолжает распространяться и в других странах Европы. В этом году в хозяйствах домашних птиц зарегистрировано 385 вспышек, больше всего в Венгрии, Польше, Германии, Италии, Испании, Болгарии и Франции. Рост числа вспышек отмечается именно за последний месяц: страны сообщили о 113 новых случаях, что составляет почти 30% всех вспышек высокопатогенного птичьего гриппа среди домашних птиц в Европе с начала года.
Что касается человеческого гриппа, то, как недавно писал Otkrito.lv, население Латвии призвали привиться от него прямо сейчас. Потом поздно будет.