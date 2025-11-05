PVD предупредила жителей Латвии о распространении в стране опасной болезни

Высокопатогенный птичий грипп продолжает распространяться и в других странах Европы. В этом году в хозяйствах домашних птиц зарегистрировано 385 вспышек, больше всего в Венгрии, Польше, Германии, Италии, Испании, Болгарии и Франции. Рост числа вспышек отмечается именно за последний месяц: страны сообщили о 113 новых случаях, что составляет почти 30% всех вспышек высокопатогенного птичьего гриппа среди домашних птиц в Европе с начала года.