Потом поздно будет: население Латвии призвали привиться от гриппа прямо сейчас

В прошлый эпидемиологический сезон (2024–2025 годы) в Латвии было зарегистрировано 146 смертей, связанных с гриппом. Из них 94 процента приходились на людей, которые не были вакцинированы. Большинство умерших — 73 процента — составляли лица старше 70 лет. По данным SPKC, невакцинированные пожилые люди в 1,7 раза чаще попадали в больницу и в 2,8 раза чаще умирали от осложнений, чем привитые. Всего в прошлом сезоне от гриппа было привито 121 829 человек, или 6,5 процента населения страны. Наиболее активно вакцинировались люди старше 60 лет — 78 704 человека, что составляет 14,8 процента данной возрастной группы.