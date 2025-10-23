Потом поздно будет: население Латвии призвали привиться от гриппа прямо сейчас
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и специалисты здравоохранения призывают жителей воспользоваться возможностью привиться от сезонного гриппа. Конец октября и ноябрь считаются наиболее подходящим временем для вакцинации, чтобы сформировать иммунную защиту к тому моменту, когда заболеваемость обычно достигает пика — в зимние и весенние месяцы.
Пока не поздно
Инфектолог, профессор Уга Думпис, подчёркивает, что грипп — это не лёгкое недомогание, а серьёзная инфекция, ежегодно вызывающая тяжёлые осложнения и случаи смерти. «Грипп часто приводит к пневмонии, осложнениями с сердцем и сосудами, обострению хронических заболеваний, особенно у людей со слабым здоровьем. Вакцинация — безопасный и эффективный способ предотвратить эти риски», — отметил он.
Эпидемиолог SPKC Карина Венедиктова уточняет, что именно сейчас — оптимальное время для прививки. По её словам, наибольшая защита обеспечивается в первые четыре месяца после вакцинации. Если сделать прививку слишком рано, иммунитет к весне может ослабнуть, поэтому конец октября и ноябрь — лучший период для иммунизации.
В прошлый эпидемиологический сезон (2024–2025 годы) в Латвии было зарегистрировано 146 смертей, связанных с гриппом. Из них 94 процента приходились на людей, которые не были вакцинированы. Большинство умерших — 73 процента — составляли лица старше 70 лет. По данным SPKC, невакцинированные пожилые люди в 1,7 раза чаще попадали в больницу и в 2,8 раза чаще умирали от осложнений, чем привитые. Всего в прошлом сезоне от гриппа было привито 121 829 человек, или 6,5 процента населения страны. Наиболее активно вакцинировались люди старше 60 лет — 78 704 человека, что составляет 14,8 процента данной возрастной группы.
Осенью этого года государство закупило на 1,9 процента больше вакцин против гриппа, чем годом ранее — в общей сложности 133 120 доз. По состоянию на 20 октября привились 18 875 человек, преимущественно пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями.
Виды вакцин
Жителям доступны три вида вакцин, состав которых адаптирован к актуальным штаммам вируса для обеспечения максимально эффективной защиты.
- Препарат Vaxigrip — стандартная инъекционная вакцина, предназначенная для детей от шести месяцев до двух лет и взрослых до 59 лет из групп риска.
- Вакцина Efluelda — усиленная по дозировке, рассчитана на лиц старше 60 лет.
- Третий препарат, Fluenz, применяется в виде назального спрея и предназначен для детей от 2 до 17 лет, также входящих в группы риска.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Китае появился опасный вирус: растут опасения по поводу новой пандемии.