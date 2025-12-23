Латвия раскрыла свою позицию относительно желания США присоединить к себе Гренландию
Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии, который должен работать с целью присоединения Гренландии к США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют решающее значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.
Браже в социальных сетях заявила, что союзники верны друг другу и общим интересам безопасности. Также министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что решения по вопросам, касающимся Гренландии, должны приниматься Дания и Гренландия.
Ранее Дания вызвала посла США, реагируя на решение Трампа назначить специального посланника по вопросам Гренландии. В воскресенье Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джефф Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии, автономной территории Дании. Дания раскритиковала этот шаг и призвала Вашингтон уважать суверенитет Дании.
В понедельник Трамп на платформе Truth Social заявил, что Лэндри «понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он решительно будет отстаивать интересы нашей страны ради безопасности и выживания наших союзников и, разумеется, всего мира».
Лэндри ответил Трампу на платформе X: «Для меня честь служить вам на этой добровольной должности, чтобы Гренландия стала частью США».
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в свою очередь отметил, что это назначение «ничего не меняет для нас здесь, на месте». «Мы сами будем определять свое будущее. Гренландия — наша страна», — заявил он на платформе Facebook, добавив: «Гренландия принадлежит жителям Гренландии, и территориальная целостность должна соблюдаться».
Большинство жителей Гренландии хотят, чтобы Гренландия стала независимой от Дании, но не желают, чтобы она стала частью США, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведенных в январе.