Латвия раскрыла свою позицию относительно желания США присоединить к себе Гренландию

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в свою очередь отметил, что это назначение «ничего не меняет для нас здесь, на месте». «Мы сами будем определять свое будущее. Гренландия — наша страна», — заявил он на платформе Facebook, добавив: «Гренландия принадлежит жителям Гренландии, и территориальная целостность должна соблюдаться».