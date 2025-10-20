В Китае появился опасный вирус: растут опасения по поводу новой пандемии

Результаты анализов крови показали тревожную картину: у 74% обследованных жителей северо-востока Китая обнаружены антитела к этому вирусу, что свидетельствует о широком распространении инфекции и убедительно указывает на то, что вирус уже преодолел межвидовой барьер. Среди людей, у которых недавно наблюдались симптомы заболеваний дыхательных путей, этот показатель достигал 97%. Однако пока не ясно, способен ли вирус передаваться от человека к человеку или все случаи заражения связаны с прямым контактом с животными.