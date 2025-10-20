В Китае появился опасный вирус: растут опасения по поводу новой пандемии
В Китае растут опасения по поводу новой пандемии — тревогу вызвал новый вариант вируса так называемого «коровьего гриппа». Ученые предупреждают, что его дальнейшее распространение может привести к появлению нового патогена, способного адаптироваться и передаваться среди людей.
Исследователи установили, что вирус гриппа D (IDV), ранее встречавшийся в основном у сельскохозяйственных животных, претерпел изменения, демонстрируя тревожные способности к адаптации и распространению. Это потенциально может позволить ему преодолеть межвидовой барьер и стать серьезной угрозой для человека, сообщает издание Daily Mail. Данный вариант вируса у крупного рогатого скота впервые был выявлен на северо-востоке Китая в 2023 году.
Лабораторные исследования показали, что вирус способен успешно размножаться в клетках дыхательных путей человека и в тканях животных, что вызывает обоснованные опасения, что он, возможно, уже способен заражать людей. Кроме того, в ходе экспериментов установлено, что вирус эффективно передается воздушно-капельным путем между коровами и хорьками — животными, которые традиционно используются для прогнозирования потенциальной передачи инфекции среди людей.
Результаты анализов крови показали тревожную картину: у 74% обследованных жителей северо-востока Китая обнаружены антитела к этому вирусу, что свидетельствует о широком распространении инфекции и убедительно указывает на то, что вирус уже преодолел межвидовой барьер. Среди людей, у которых недавно наблюдались симптомы заболеваний дыхательных путей, этот показатель достигал 97%. Однако пока не ясно, способен ли вирус передаваться от человека к человеку или все случаи заражения связаны с прямым контактом с животными.
Исследователи также проверили чувствительность вируса к существующим противовирусным препаратам. Было установлено, что вариант D/HY11 чувствителен к новейшим лекарствам, действующим на РНК-полимеразу вируса (например, балоксавиру), но устойчив к традиционным средствам против гриппа, таким как Tamiflu. Кроме того, вирусная полимераза проявила повышенную активность — свойство, которое в науке связывают с более эффективной передачей вируса между млекопитающими.
В настоящее время ни в одной стране мира не проводится систематический мониторинг этого вируса, что вызывает серьезные опасения относительно его скрытого распространения и возможного появления новых, еще более опасных вариантов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Emerging Microbes & Infections.
