Недалеко от Латвии появился город, полностью защищенный от любых воздушных атак
Столица Польши Варшава стала первым городом в мире, получившим полную защиту интегрированной системы противовоздушной обороны, использующей батареи Patriot и радары.
"Сегодня меняются правила игры. Польша берет на себя лидерство. Даже в США еще не установили полностью системы IBCS", – заявил посол США в Польше Томас Роуз.
IBCS собирает данные с радаров, формирует полную картину воздушного пространства, анализирует информацию и помогает операторам реагировать на угрозы.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь сообщил, что завершен первый этап внедрения программы Wisła.
"Сегодня много говорим об угрозе со стороны дронов, но нельзя забывать о баллистических и маневрирующих ракетах, а также о воздушных силах, против которых мы должны быть готовы", – пояснил министр.
Wisła – это многоуровневая система противовоздушной и противоракетной обороны Польши, которую страна внедряет вместе с США. Соглашение на первую часть системы, включая батареи Patriot, Польша подписала в 2018 году.
Система состоит из нескольких компонентов. Patriot – батареи среднего радиуса действия для перехвата ракет и самолетов . IBCS (Integrated Battle Command System) – система управления, координирующая все элементы, анализирующая данные с радаров и определяющая, какие ракеты запускать и откуда. Pilica и Narew – польские системы ПВО короткого радиуса для защиты на ближних дистанциях.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военному альянсу необходимо увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.