"Россия сеет террор с воздуха": генсек НАТО призвал на 400% расширить ПВО альянса
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник выступил с речью в Лондоне, в которой заявил, что военному альянсу необходимо увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.
Это тема, укрепление ПВО, будет одним из приоритетов на предстоящем саммите стран-членов НАТО, который состоится в Гааге в конце июня. Рютте настаивает на том, чтобы страны альянса увеличили оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а также выделили еще 1,5% на более широкий спектр вопросов, связанных с безопасностью, чтобы достичь общей цели в 5%, которую выдвинул президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце Рютте заявил, что ожидает согласования этой цели на саммите, который пройдет 24–25 июня.
В своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House Рютте подчеркнул, что для поддержания надежного сдерживания и обороны НАТО необходим «скачок на 400%» в развитии противовоздушной и противоракетной защиты. «Мы видим на примере Украины, как Россия сеет террор с воздуха, поэтому мы усилим щит, защищающий наше небо», — заявил генсек.
«Факт в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Факт в том, что нам нужно больше сил и возможностей для полного выполнения наших оборонных планов. Факт в том, что опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине».
«На фоне продолжающихся боевых действий в Украине, несмотря на призывы к перемирию, европейские страны сталкиваются с давлением в отношении увеличения оборонных расходов, особенно после того, как Трамп обозначил смену подхода, настаивая на том, чтобы Европа защищала себя самостоятельно», - комментирует Reuters.
Ряд стран уже начал двигаться в этом направлении: Великобритания пообещала увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году, а в дальнейшем — до 3%. Германия заявила, что для выполнения новых целей НАТО ей потребуется дополнительно от 50 000 до 60 000 военнослужащих.
В Латвии радикально поднять оборонные расходы решили еще в начале этого года. В следующем году их планируется увеличить до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы двигаться к 5% ВВП.