"Россия сеет террор с воздуха": генсек НАТО призвал на 400% расширить ПВО альянса

Это тема, укрепление ПВО, будет одним из приоритетов на предстоящем саммите стран-членов НАТО, который состоится в Гааге в конце июня. Рютте настаивает на том, чтобы страны альянса увеличили оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а также выделили еще 1,5% на более широкий спектр вопросов, связанных с безопасностью, чтобы достичь общей цели в 5%, которую выдвинул президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце Рютте заявил, что ожидает согласования этой цели на саммите, который пройдет 24–25 июня.