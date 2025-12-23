Синоптики сделали прогноз на Новый год: одних он порадует, других - наоборот

В конце года в Латвии может начаться более продолжительный период холодной погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Рождество на большей части территории страны пройдет без снега, при этом в праздничные дни станет теплее - до +2...+7 градусов. Ветер усилится, осадков будет мало, небо в основном будет затянуто облаками.