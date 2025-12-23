Синоптики сделали прогноз на Новый год: одних он порадует, других - наоборот
В Латвии конец года может принести заметное похолодание: после теплого и бесснежного Рождества синоптики прогнозируют морозную новогоднюю ночь со снегом и возможным снижением температуры.
В конце года в Латвии может начаться более продолжительный период холодной погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Рождество на большей части территории страны пройдет без снега, при этом в праздничные дни станет теплее - до +2...+7 градусов. Ветер усилится, осадков будет мало, небо в основном будет затянуто облаками.
Согласно последним прогнозам, в последние два дня года в Латвию начнет поступать более холодный воздух с севера. В новогоднюю ночь по всей стране прогнозируются морозы, во многих местах выпадет снег.
В начале января возможны морозы до -10 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в первый месяц 2026 года может составить -5 градусов, что на два градуса ниже нормы.