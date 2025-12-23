В одном из районов Риги открыли новый "магазин у дома": раньше за продуктами приходилось идти почти 20 минут
Новый магазин розничной сети SIA LaTS, открывшийся 19 декабря на улице Хоспиталю, 1 (Браса) в Риге, станет важным дополнением к повседневной жизни жителей этого района.
«До сих пор ближайшие места для покупки товаров первой необходимости в этом районе находились примерно в 20 минутах ходьбы, поэтому новый Latiņš вполне справедливо можно назвать настоящим магазином у дома. Он даст возможность местным жителям удобно и быстро приобретать нужные товары, не тратя время на более долгую дорогу», — рассказала коммерческий директор сети магазинов LaTS Кития Диджус.
Открытие нового магазина — целенаправленный шаг, чтобы улучшить доступность услуг именно в жилых районах. «Другие места покупки повседневных продуктов в этой окрестности расположены сравнительно далеко, поэтому новый магазин будет самым близким и удобным решением для местных жителей», — отметила Диджус.
Уже в день открытия, 19 декабря, наблюдался большой интерес покупателей. Посетители активно пользовались специальными предложениями к открытию и интересовались сезонными товарами, однако не менее востребованными оказались и повседневные покупки — продукты питания, напитки и товары первой необходимости для дома.