Латвийские врачи предупреждают: в Европе разбушевалась опасная заразная болезнь
Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывают, что к 13 августа 2025 года в восьми европейских странах зарегистрировано 335 случаев лихорадки Западного Нила у людей и 19 смертельных исходов.
Люди заразились в своих странах проживания. Больше всего случаев выявлено в Италии (274), за ней следуют Греция (35), Сербия (9), Франция (7), Румыния (6), Венгрия (2), Болгария (1) и Испания (1). Это самый высокий уровень заболеваемости за последние три года.
ECDC прогнозирует, что заболеваемость продолжит расти и достигнет пика сезона в сентябре. Распространению болезни способствуют климатические и экологические факторы — более долгое лето, теплые зимы и изменчивое количество осадков, создающие благоприятные условия для размножения комаров, которые являются переносчиками вируса.
