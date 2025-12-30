Искусствовед: "Ощущение угрозы от восточного соседа стало для латышского народа классическим состоянием"

В интервью 360 Ziņas Имантс Ланцманис отмечает, что, хотя сейчас мы живем в свободной стране, угроза все еще сохраняется: «Сейчас вроде бы мы живем в свободной стране, но мы все равно вынуждены в любой момент сталкиваться с каким-то кризисом. И этот кризис, который сейчас у нас перед глазами, меня очень угнетает. Потому что то, что мы чувствуем угрозы с Востока, я бы сказал — это уже стало своего рода классическим состоянием нашего латышского народа, как и для любого маленького народа, рядом с которым есть сосед, который хочет его проглотить».